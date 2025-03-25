Düşük İhtimali Vardı: Beşinci Çocuk Haberi Veren Fenomen Özlem Öz Bebeğini Kaybettiğini Açıkladı!
Düşük İhtimali Vardı: Beşinci Çocuk Haberi Veren Fenomen Özlem Öz Bebeğini Kaybettiğini Açıkladı!
Sosyal medyadaki varlığıyla tanınan Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz gündeme aileleriyle ve paylaşımlarıyla düşen fenomenlerden biri olmayı sürdürüyor. Takipçilerine sık sık bebek haberi veren Özlem Öz geçtiğimiz sene ilk kez erkek çocuk dünyaya getirmişti.
Çok geçmeden de eşine 5. çocuk haberi veren Özlem Öz'ün riskli bir hamilelik geçirdiğini öğrenmiştik. Paylaşımlarıyla tepki çekmeye devam eden Öz 5. çocuğunu kaybettiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti 2023 senesinden bu yana gündemde adını duyduğumuz isimlerden biri olmayı sürdürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üç kızlarının ardından geçtiğimiz sene oğullarını kucaklarına alan çiftin birbiriyle uyumlu kombinleri, akım videoları ve bebek haberleri sürekli olay oluyor.
Özlem Öz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5. çocuğunu kaybettiğini açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın