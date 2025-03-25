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Düşük İhtimali Vardı: Beşinci Çocuk Haberi Veren Fenomen Özlem Öz Bebeğini Kaybettiğini Açıkladı!

Düşük İhtimali Vardı: Beşinci Çocuk Haberi Veren Fenomen Özlem Öz Bebeğini Kaybettiğini Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.03.2025 - 00:15

Sosyal medyadaki varlığıyla tanınan Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz gündeme aileleriyle ve paylaşımlarıyla düşen fenomenlerden biri olmayı sürdürüyor. Takipçilerine sık sık bebek haberi veren Özlem Öz geçtiğimiz sene ilk kez erkek çocuk dünyaya getirmişti.

Çok geçmeden de eşine 5. çocuk haberi veren Özlem Öz'ün riskli bir hamilelik geçirdiğini öğrenmiştik. Paylaşımlarıyla tepki çekmeye devam eden Öz 5. çocuğunu kaybettiğini açıkladı.

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Fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti 2023 senesinden bu yana gündemde adını duyduğumuz isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti 2023 senesinden bu yana gündemde adını duyduğumuz isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Çocukları ve hamilelik haberleriyle adını duymaya alıştığımız Tayyar Öz ve Özlem Öz ikilisi Polatların ardından karıştıkları 'kara para aklama' davasıyla gündeme gelmişti.

Gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Özlem Öz ayrıca sosyal medya kullanıcılarından aldığı eleştirilerle ve goygoyculara malzeme vermesiyle manşetlere yerleşiyor.

Üç kızlarının ardından geçtiğimiz sene oğullarını kucaklarına alan çiftin birbiriyle uyumlu kombinleri, akım videoları ve bebek haberleri sürekli olay oluyor.

Üç kızlarının ardından geçtiğimiz sene oğullarını kucaklarına alan çiftin birbiriyle uyumlu kombinleri, akım videoları ve bebek haberleri sürekli olay oluyor.

Geçtiğimiz aylarda ise, 4. çocuklarını kucaklarına almalarının hemen ardından 5. çocuk haberini duyurmuştu fenomen çift.

Günde yüzlerce paylaşım yapan Özlem Öz eşine şakayla karışık verdiği bebek haberiyle gündeme otururken, düşük tehlikesi olduğunu da duyurmuştu. Ardından video paylaşımla gözleri üzerine çeken Özlem Öz'ün bebeğini kaybetme tehlikesine rağmen yaptığı paylaşım eleştirilmişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Özlem Öz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5. çocuğunu kaybettiğini açıkladı.

Özlem Öz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5. çocuğunu kaybettiğini açıkladı.

'Bugünkü doktor kontrolümüzde ne yazık ki hiç duymak istemediğimiz bir haber aldık... Bebeğimizin kalbi artık atmıyor. Yaklaşık 2 hafta önce durmuş... Maalesef bebeğimizi kaybettik. Bu acıyı tarif etmek çok zor. Yarın sabah 08.00'da hastaneye yatışım olacak. Dualarınıza çok ihtiyacımız var.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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