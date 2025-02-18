onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
5. Çocuğuna Hamile Sosyal Medya Fenomeni Özlem Öz'ün Düşük Tehlikesi Yaşarken Yaptığı Paylaşım Dikkat Çekti

5. Çocuğuna Hamile Sosyal Medya Fenomeni Özlem Öz'ün Düşük Tehlikesi Yaşarken Yaptığı Paylaşım Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.02.2025 - 21:03

Geçtiğimiz nisan ayında dördüncü çocuğunu kucağına alan Özlem Öz eşine yaptığı 5. çocuk şakalarıyla gündeme gelmişti. Ardından beşinci çocuğu beklediklerini yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran isim kısa süre sonra gelen hamilelik haberiyle duyanları şaşırtmıştı. 

3 kızı ve bir oğlu bulunan sosyal medya fenomeni kısa bir süre sonra düşük tehlikesi olduğunu duyurmuştu. Geçtiğimiz gün ise hesabından yaptığı paylaşımıyla gündeme gelen Öz'ün koşu bandındaki halleri tepki çekmişti. Tepkilerin önüne geçen Özlem Öz çareyi yorumları kapatmakta buldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mal varlığına el konulan ve şirketlerine kayyum atanan Öz çifti Polatlara başlatılan soruşturmanın ardından gündemde bir süre kalmıştı.

Mal varlığına el konulan ve şirketlerine kayyum atanan Öz çifti Polatlara başlatılan soruşturmanın ardından gündemde bir süre kalmıştı.

Suç işlemek için örgüt kurma, resmi evrakta sahtecilik ve vergi kanununa muhalefet gibi suçlamalarla sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti üç kızlarıyla kurdukları aileyle sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden biri olmayı sürdürürken aileye geçtiğimiz sene bir de erkek çocukları katılmıştı.

Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti üç kızlarıyla kurdukları aileyle sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden biri olmayı sürdürürken aileye geçtiğimiz sene bir de erkek çocukları katılmıştı.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı ilginç konseptli paylaşımlarla, cinsiyet açıklamalarıyla ve hamilelik haberleriyle gördüğümüz Özlem Öz'ün paylaşımlarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz.

Henüz yeni doğum yapan Özlem Öz'ün oğlunu kucağına almasından birkaç ay sonra eşine yaptığı 5. çocuk şakalarının ise gerçek olduğu ortaya çıkmıştı.

Henüz yeni doğum yapan Özlem Öz'ün oğlunu kucağına almasından birkaç ay sonra eşine yaptığı 5. çocuk şakalarının ise gerçek olduğu ortaya çıkmıştı.

5. kez hamile olduğunu duyurmasının ardından sosyal medyada tepki çeken Özlem Öz 'Bir evladımı kaybettim ben bir evladımı daha kaybetmeyi asla istemem.. Bebeğini aldır diyenlere yanıtım, benim ne inancım ne vicdanım buna asla müsaade etmez!' şeklinde konuşmuştu.

O günden bu yana sosyal medya hesabından çocuklarıyla paylaşımlarına kaldığı yerden devam eden Özlem Öz 5. hamileliğinde düşük yapma ihtimali olduğunu aktarmıştı.

O günden bu yana sosyal medya hesabından çocuklarıyla paylaşımlarına kaldığı yerden devam eden Özlem Öz 5. hamileliğinde düşük yapma ihtimali olduğunu aktarmıştı.

Özlem Öz bu sefer de sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda koşu bandı üzerinde kucağında oğluyla çektiği videoyla tepki çekti.

Özlem Öz bu sefer de sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda koşu bandı üzerinde kucağında oğluyla çektiği videoyla tepki çekti.

Paylaşımın altına 'Çocuklara bakarım, yemekleri yetiştiririm, temizliğimi de yaparım aynı zamanda da sporumu eksitmem derken ki perişanlığımın kameralara yansıyan görüntüleri 🤣🤣' notunu  düşen Özlem Öz'ün o anları dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5. bebeğini düşürme ihtimaline rağmen videonun sonunda kendini koşu bandından yere bırakan isim kısa sürede tepki çekince paylaşımına gelen yorumları kapattı.

5. bebeğini düşürme ihtimaline rağmen videonun sonunda kendini koşu bandından yere bırakan isim kısa sürede tepki çekince paylaşımına gelen yorumları kapattı.

İşte o anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın