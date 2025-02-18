5. Çocuğuna Hamile Sosyal Medya Fenomeni Özlem Öz'ün Düşük Tehlikesi Yaşarken Yaptığı Paylaşım Dikkat Çekti
5. Çocuğuna Hamile Sosyal Medya Fenomeni Özlem Öz'ün Düşük Tehlikesi Yaşarken Yaptığı Paylaşım Dikkat Çekti
Geçtiğimiz nisan ayında dördüncü çocuğunu kucağına alan Özlem Öz eşine yaptığı 5. çocuk şakalarıyla gündeme gelmişti. Ardından beşinci çocuğu beklediklerini yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran isim kısa süre sonra gelen hamilelik haberiyle duyanları şaşırtmıştı.
3 kızı ve bir oğlu bulunan sosyal medya fenomeni kısa bir süre sonra düşük tehlikesi olduğunu duyurmuştu. Geçtiğimiz gün ise hesabından yaptığı paylaşımıyla gündeme gelen Öz'ün koşu bandındaki halleri tepki çekmişti. Tepkilerin önüne geçen Özlem Öz çareyi yorumları kapatmakta buldu.
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Mal varlığına el konulan ve şirketlerine kayyum atanan Öz çifti Polatlara başlatılan soruşturmanın ardından gündemde bir süre kalmıştı.
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Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti üç kızlarıyla kurdukları aileyle sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden biri olmayı sürdürürken aileye geçtiğimiz sene bir de erkek çocukları katılmıştı.
Henüz yeni doğum yapan Özlem Öz'ün oğlunu kucağına almasından birkaç ay sonra eşine yaptığı 5. çocuk şakalarının ise gerçek olduğu ortaya çıkmıştı.
O günden bu yana sosyal medya hesabından çocuklarıyla paylaşımlarına kaldığı yerden devam eden Özlem Öz 5. hamileliğinde düşük yapma ihtimali olduğunu aktarmıştı.
Özlem Öz bu sefer de sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda koşu bandı üzerinde kucağında oğluyla çektiği videoyla tepki çekti.
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5. bebeğini düşürme ihtimaline rağmen videonun sonunda kendini koşu bandından yere bırakan isim kısa sürede tepki çekince paylaşımına gelen yorumları kapattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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