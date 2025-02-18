Görenler Peruk Sanmıştı: İmaj Değişikliği ile Herkesi Şaşırtan Birce Akalay Yeni Saçlarını Paylaşmaya Doyamadı
Görenler Peruk Sanmıştı: İmaj Değişikliği ile Herkesi Şaşırtan Birce Akalay Yeni Saçlarını Paylaşmaya Doyamadı
2005 senesinde sunuculukla başladığı kariyerini oyunculukla devam ettiren ve popülaritesini kanıtlayan Birce Akalay'ı yer aldığı dizilerle yakından tanıyoruz. Yaşadıkları ilişkiyle adından bahsettiren Birce Akalay ve Hakan Kurtaş ikilisi bu seneye damgasını vuran çiftlerden biri haline gelmişti.
Kendisini en son 'Kuş Uçuşu' ve 'Mezarlık' dizilerindeki performansıyla izlediğimiz Akalay son olarak imaj değişikliyle gündeme geldi. Kimilerinin peruk olduğunu umduğu saçlarıyla konuşulan Birce Akalay yeni tarzını paylaşmaya doyamadı!
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Yer Gök Aşk dizisisiyle adım attığı oyunculuk sektöründe büyük bir yükseliş yaşayan Birce Akalay'ı birbirinden farklı rollerde izlemeye alıştık.
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Rol aldığı diziler haricinde başarılarıyla ve özel hayatıyla da bir an olsun gündemimizden düşmeyen ismi elini attığı her işte yakaladığı başarıyla da konuşuyoruz.
Şimdilerde Hakan Kurtaş ile yaşadığı aşkla gündemde olan Birce Akalay, zaman zaman aşk dolu açıklamaları zaman zaman da paylaşımlarıyla kendisine gıptayla baktırmaya devam ediyor.
Fakat bugünkü konumuz kendisinin ne oyunculuğu ne de özel hayatı! Geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine gittiği öğrenilen güzel oyuncu görenlere küçük çaplı bir şok yaşatmıştı.
Kısacık saçlarıyla karşımıza çıkma kararı alan Birce Akalay yeni imajını çok beğenmiş olacak ki kendisi bugün paylaşım yapmalara doyamadı!
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Yetenekli oyuncunun ilk başta yeni bir proje için değiştirdiği düşünülen imajı akılları karıştırırken kimileri de saçını peruk sanmıştı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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