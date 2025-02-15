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Dağılan Köfn Grubunun Üyesi Bilge Kağan Etil, Salman Tin'in Oğuzhan Koç'la Çıkarttığı Şarkıyla Dalga Geçti!

Dağılan Köfn Grubunun Üyesi Bilge Kağan Etil, Salman Tin'in Oğuzhan Koç'la Çıkarttığı Şarkıyla Dalga Geçti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.02.2025 - 12:10

Yakaladıkları başarıyla adlarından bahsettiren Köfn grubu geçtiğimiz yaz aldıkları dağılma kararı ile sevenlerini şoka uğratmıştı. Kariyerine bireysel devam decekleri öğrenilen ikili birbirlerini takipten çıkmış ve son olarak Salman Tin'in sahneye tek çıkmasıyla konuşulmuşlardı. 

Salman Tin ve Oğuzhan Koç, yeni müzik şirketleri Mahzen Media'nın ilk projeleri olan Eylül isimli şarkılarını geçtiğimiz gün sevenleriyle buluşturdu. Şarkının yayınlanmasının üzerinden çok geçmeden Köfn grubunun eski üyesi Bilge Kağan Etil yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

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KÖFN grubunun üyeleri Salman Tin ve Bilge Kağan Etil, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırma kararı almış ve sevenlerini bir hayli üzmüştü.

KÖFN grubunun üyeleri Salman Tin ve Bilge Kağan Etil, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırma kararı almış ve sevenlerini bir hayli üzmüştü.

2018 yılında Salman Tin ile Bilge Kağan Etil tarafından kurulan ve 'Bir Tek Ben Anlarım' adlı şarkılarıyla yükselişe geçen grup ardından Popstar, Yakışıklı, Zar Zor ve Al Aramızdan gibi hit parçalarla başarısını kanıtlamıştı.

Grubun dağılmasının ardından ikilinin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması bu kararı almalarındaki nedeni merak konusu haline getirmişti.

Grubun dağılmasının ardından ikilinin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması bu kararı almalarındaki nedeni merak konusu haline getirmişti.

Aralarında herhangi bir gerginlik olmadığı söylenenen ve kariyerlerine bireysel olarak devam etme kararı alan ikiliden Etil'in bir süre yurt dışında yaşayacak olmasının buna sebebiyet verdiği iddia edilmişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Simge ile yaptıkları 'Yakışlıklı' düetinin ardından yakaladıkları başarıya rağmen grubun dağılması henüz yeni yeni sindirilirken Salman Tin'in tek başına sahneye çıkması büyük ses getirmişti.

Simge ile yaptıkları 'Yakışlıklı' düetinin ardından yakaladıkları başarıya rağmen grubun dağılması henüz yeni yeni sindirilirken Salman Tin'in tek başına sahneye çıkması büyük ses getirmişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Son olarak Oğuzhan Koç'la birlikte çıkarttıkları Eylül parçası ile sektöre dönen Salman Tin “Yeni şarkımız ‘Eylül’ ile ağlatarak dans ettireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak Oğuzhan Koç'la birlikte çıkarttıkları Eylül parçası ile sektöre dönen Salman Tin “Yeni şarkımız ‘Eylül’ ile ağlatarak dans ettireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz aylarda Bilge Kağan Etil ile yollarını ayıran Salman Tin, tartışma iddialarını yalanlalamış fakat grubun bir daha bir araya gelmeyeceğinin de altını çizmişti.

Geçtiğimiz aylarda Bilge Kağan Etil ile yollarını ayıran Salman Tin, tartışma iddialarını yalanlalamış fakat grubun bir daha bir araya gelmeyeceğinin de altını çizmişti.

“Kısa vadede görünmüyor. Tek başıma sanatsal olarak bir şeyler üretiyorum ve ona yükseliyorum. Grupla yaptığımız şeyden çok sıkılmıştık. Bu yüzden ayrılma kararı aldık”

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Salman Tin'in Oğuzhan Koç'la çıkarttığı şarkı listelerde beklenen yükselişi göstermezken Köfn grubunun eski üyesi Bilge Kağan Etil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından bahsettirdi.

Salman Tin'in Oğuzhan Koç'la çıkarttığı şarkı listelerde beklenen yükselişi göstermezken Köfn grubunun eski üyesi Bilge Kağan Etil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından bahsettirdi.

Şarkının yayınlandığı gece sosyal medya hesabından yaptığı göndermeli paylaşımlarla Salman Tin'e güldüğü düşünülen Bilge Kağan Etil dikkatleri üzerine çekti.

Şarkının yayınlandığı gece sosyal medya hesabından yaptığı göndermeli paylaşımlarla Salman Tin'e güldüğü düşünülen Bilge Kağan Etil dikkatleri üzerine çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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