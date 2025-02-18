Sevgililer Günü Teklifi Sonrası Ev Hapsi Verilen Merve Taşkın Kelepçenin Takılamamasından Dert Yandı

'Görevliler, ev hapsi cezam için iki gündür kelepçe takmaya çalışıyorlar bana ve en az 5 farklı kelepçe saatlerce denendi ama olmuyor. Kelepçeyi Ankara'ya bağlayamıyorlar. Şimdilik anlayamadıkları ve çözemedikleri bir problem var. Yarın, bana özel kelepçe yollanacak Ankara'dan ve tekrar denenecek. Eğer bana özel yeni bir tane yollanıyorsa farklı renk talebinde bulunabilir miyim?'