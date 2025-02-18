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Sevgililer Günü Teklifi Sonrası Ev Hapsi Verilen Merve Taşkın Kelepçenin Takılamamasından Dert Yandı

Sevgililer Günü Teklifi Sonrası Ev Hapsi Verilen Merve Taşkın Kelepçenin Takılamamasından Dert Yandı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.02.2025 - 19:51

14 Şubat'ta sosyal medya hesabından bulunduğu bir paylaşımla, 400 bin lira karışlığında Sevgililer Gününü birlikte geçirme teklifinde bulunan Merve Taşkın gündeme bomba gibi oturmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, savcılığın talimatı üzerine Merve Taşkın’ı ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz hafta serbest bırakılan Merve Taşkın sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlatmıştı. Ev hapsi kararının ardından Taşkın iki gündür kelepçenin takılamadığını açıkladı.

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Fenomen Merve Taşkın, sosyal medya hesabından Sevgililer Gününü yalnız geçirmek istemeyenlerle 400 bin lira değerinde bir teklifte bulunmuştu.

Fenomen Merve Taşkın, sosyal medya hesabından Sevgililer Gününü yalnız geçirmek istemeyenlerle 400 bin lira değerinde bir teklifte bulunmuştu.

Daha önce 'müstehcen' bulunan pozları sebebiyle mahkeme süreci geçiren OnlyFans fenomeni Merve Taşkın gündeme oturmuştu.

O teklifin detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Davadan beraat etmesinin ardından Merve Taşkın 400 bin TL'lik teklifiyle adından bahsettirirken kendisini çok geçmeden göz altına alındığı haberleriyle anmıştık.

Davadan beraat etmesinin ardından Merve Taşkın 400 bin TL'lik teklifiyle adından bahsettirirken kendisini çok geçmeden göz altına alındığı haberleriyle anmıştık.

'Müstehcenlik' suçundan yeniden gözaltına alınan Merve Taşkın Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Sosyal medya paylaşımları yüzünden yine başı belaya giren Merve Taşkın gözaltı sürecinde yaşadıklarını da hiç gecikmeden, madde madde anlatmıştı.

Sosyal medya paylaşımları yüzünden yine başı belaya giren Merve Taşkın gözaltı sürecinde yaşadıklarını da hiç gecikmeden, madde madde anlatmıştı.

Soğuk, havasız, hijyenik gözükmeyen nezarethanede bir gece kaldığını ifade eden Merve Taşkın'ın o paylaşımından bu içeriğimizde bahsettik:

Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Merve Taşkın hakkında ev hapsi ve adli kontrol kararı verilmişti.

Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Merve Taşkın hakkında ev hapsi ve adli kontrol kararı verilmişti.

Bu sefer de ayağına takılacak kelepçenin uymamasından dert yanan Merve Taşkın, iki gündür beş farklı kelepçenin denendiğini fakat uymadığını anlattı.

Bu sefer de ayağına takılacak kelepçenin uymamasından dert yanan Merve Taşkın, iki gündür beş farklı kelepçenin denendiğini fakat uymadığını anlattı.
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Kendisine özel Ankara'dan kelepçe gönderileceğini söyleyen Taşkın "Farklı renk talebinde bulunabilir miyim?" ifadelerini kullandı.

Kendisine özel Ankara'dan kelepçe gönderileceğini söyleyen Taşkın "Farklı renk talebinde bulunabilir miyim?" ifadelerini kullandı.

'Görevliler, ev hapsi cezam için iki gündür kelepçe takmaya çalışıyorlar bana ve en az 5 farklı kelepçe saatlerce denendi ama olmuyor. Kelepçeyi Ankara'ya bağlayamıyorlar. Şimdilik anlayamadıkları ve çözemedikleri bir problem var. Yarın, bana özel kelepçe yollanacak Ankara'dan ve tekrar denenecek. Eğer bana özel yeni bir tane yollanıyorsa farklı renk talebinde bulunabilir miyim?'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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