Sevgililer Günü Teklifi Sonrası Ev Hapsi Verilen Merve Taşkın Kelepçenin Takılamamasından Dert Yandı
Sevgililer Günü Teklifi Sonrası Ev Hapsi Verilen Merve Taşkın Kelepçenin Takılamamasından Dert Yandı
14 Şubat'ta sosyal medya hesabından bulunduğu bir paylaşımla, 400 bin lira karışlığında Sevgililer Gününü birlikte geçirme teklifinde bulunan Merve Taşkın gündeme bomba gibi oturmuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, savcılığın talimatı üzerine Merve Taşkın’ı ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz hafta serbest bırakılan Merve Taşkın sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlatmıştı. Ev hapsi kararının ardından Taşkın iki gündür kelepçenin takılamadığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenomen Merve Taşkın, sosyal medya hesabından Sevgililer Gününü yalnız geçirmek istemeyenlerle 400 bin lira değerinde bir teklifte bulunmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Davadan beraat etmesinin ardından Merve Taşkın 400 bin TL'lik teklifiyle adından bahsettirirken kendisini çok geçmeden göz altına alındığı haberleriyle anmıştık.
Sosyal medya paylaşımları yüzünden yine başı belaya giren Merve Taşkın gözaltı sürecinde yaşadıklarını da hiç gecikmeden, madde madde anlatmıştı.
Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Merve Taşkın hakkında ev hapsi ve adli kontrol kararı verilmişti.
Bu sefer de ayağına takılacak kelepçenin uymamasından dert yanan Merve Taşkın, iki gündür beş farklı kelepçenin denendiğini fakat uymadığını anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendisine özel Ankara'dan kelepçe gönderileceğini söyleyen Taşkın "Farklı renk talebinde bulunabilir miyim?" ifadelerini kullandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın