Sen, aşka olan inancını hiçbir zaman kaybetmeyen, kalbinin en derin köşelerinde her zaman bir aşk kıvılcımını canlı tutan, romantik bir ruha sahipsin. Hayatın acımasızlığı karşısında ne kadar yara alırsan al, ne kadar hayal kırıklığına uğrarsan uğra, içindeki umut pınarını asla kurutamazsın. Çünkü sen, sevginin hayatın en değerli hediyesi olduğuna, tek bir bakışın bile bir insanın tüm hayatını baştan sona değiştirebileceğine ve hayatının aşkının bir yerlerde, belki de tam da şu an seni beklediğine yürekten inanıyorsun. Hayatın zorlu dönemlerinde bile, kalbin her bahar çiçekler gibi yeniden can bulur. Çünkü senin için aşk, sadece bir duygu değil, bir yaşam biçimi, bir varoluş hali. Bu inanç, seni hem güçlü kılıyor hem de kırılganlaştırıyor. Ancak aynı zamanda bu özelliklerin, seni diğerlerinden farklı ve büyüleyici kılan şeyler. Ve bir gün, belki de hiç beklemediğin bir anda, o beklediğin kalp çarpıntısını yeniden hissedeceksin. Çünkü sen asla pes etmeyen, aşka olan inancını hiçbir zaman kaybetmeyen birisin.