Aşka Olan İnancın Bitti mi?
Aşk… Kimi zaman göz göze geldiğinde başlar, kimi zaman yıllarca içinde büyür. Ama herkesin aşk hikayesi aynı şekilde yazılmaz. Bazıları için hâlâ bir mucize, bazıları içinse sadece can yakan bir yanılsama. Peki sen? Hala aşka inananlardan mısın, yoksa çoktan kalbine duvarlar mı ördün?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. En son ne zaman gerçekten aşık oldun?
4. Aşkı nasıl tanımlarsın?
5. Bir daha asla aşık olmam dediğin oldu mu?
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6. Aşk hakkında filmlerde ya da şarkılarda ne hissedersin?
7. Güvendiğin biri kalbini kırsa ne yaparsın?
8. Aşk sence hala mümkün mü?
9. Aşk acısı deyince ne düşünüyorsun?
10. Romantik bir mesaj alsan tepkin ne olur?
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Senin aşka olan inancın hala yüksek!
Aşka inancın var ama çok az!
Aşka inancın yok denecek kadar az!
Senin aşka inancın bitmiş!
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