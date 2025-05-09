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Aşka Olan İnancın Bitti mi?

Aşka Olan İnancın Bitti mi?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
09.05.2025 - 12:01

Aşk… Kimi zaman göz göze geldiğinde başlar, kimi zaman yıllarca içinde büyür. Ama herkesin aşk hikayesi aynı şekilde yazılmaz. Bazıları için hâlâ bir mucize, bazıları içinse sadece can yakan bir yanılsama. Peki sen? Hala aşka inananlardan mısın, yoksa çoktan kalbine duvarlar mı ördün?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. En son ne zaman gerçekten aşık oldun?

4. Aşkı nasıl tanımlarsın?

5. Bir daha asla aşık olmam dediğin oldu mu?

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6. Aşk hakkında filmlerde ya da şarkılarda ne hissedersin?

7. Güvendiğin biri kalbini kırsa ne yaparsın?

8. Aşk sence hala mümkün mü?

9. Aşk acısı deyince ne düşünüyorsun?

10. Romantik bir mesaj alsan tepkin ne olur?

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Senin aşka olan inancın hala yüksek!

Sen, aşka olan inancını hiçbir zaman kaybetmeyen, kalbinin en derin köşelerinde her zaman bir aşk kıvılcımını canlı tutan, romantik bir ruha sahipsin. Hayatın acımasızlığı karşısında ne kadar yara alırsan al, ne kadar hayal kırıklığına uğrarsan uğra, içindeki umut pınarını asla kurutamazsın. Çünkü sen, sevginin hayatın en değerli hediyesi olduğuna, tek bir bakışın bile bir insanın tüm hayatını baştan sona değiştirebileceğine ve hayatının aşkının bir yerlerde, belki de tam da şu an seni beklediğine yürekten inanıyorsun. Hayatın zorlu dönemlerinde bile, kalbin her bahar çiçekler gibi yeniden can bulur. Çünkü senin için aşk, sadece bir duygu değil, bir yaşam biçimi, bir varoluş hali. Bu inanç, seni hem güçlü kılıyor hem de kırılganlaştırıyor. Ancak aynı zamanda bu özelliklerin, seni diğerlerinden farklı ve büyüleyici kılan şeyler. Ve bir gün, belki de hiç beklemediğin bir anda, o beklediğin kalp çarpıntısını yeniden hissedeceksin. Çünkü sen asla pes etmeyen, aşka olan inancını hiçbir zaman kaybetmeyen birisin.

Aşka inancın var ama çok az!

Aşkla ilgili düşüncelerin biraz evrilmiş olabilir, belki de artık eskisi gibi saf ve kontrolsüz hissetmiyorsun. Ancak yine de, kalbinin derinliklerinde, belki de farkında bile olmadan, bir 'belki' diye fısıldayan bir ses var. Belki de bu, her şeyin hala değişebileceği, aşkın hala bir fırsatı olabileceği anlamına geliyor. Bazen aşka inanmamakla, onun sana iyi gelmediğini düşünmek arasında bir yerlerde savruluyorsun. Geçmişin izleri kalbinde hala taze, belki de bu yüzden biraz daha temkinli davranıyorsun. Ancak bu, gerçek aşkın kapını çaldığında onu tanımayacağın anlamına gelmiyor. Senin gibi insanlar için aşk, daha çok anlayış, güven ve gerçeklik üzerine kurulur. Aşk, birbirini tamamlamaktan ziyade, birbirini anlamak ve kabul etmek demektir. Bu yüzden, bir gün o özel kişi hayatına girdiğinde ve duvarların yavaş yavaş çözüldüğünde, kimse şaşırmaz. Çünkü onlar bilir ki, sen hala içinde o küçük kıvılcımı taşıyorsun. Bu kıvılcım, belki de aşka olan inancını simgeliyor. Belki de biraz daha dikkatli, biraz daha seçici olmuş olabilirsin ama hala aşka inanıyorsun. Ve belki de bu, senin aşkı bulmanın sadece bir mesele olduğunu gösteriyor.

Aşka inancın yok denecek kadar az!

Bir zamanlar, aşkın büyülü dünyasında kaybolmuştun... Belki birini derinden sevdin, belki kalbin inanılmaz derecede kırıldı, ya da belki de hiç sevmedin ama aşkın ne olduğunu hep merak ettin. Şu an, kalbin sessizliğe bürünmüş durumda. Bu, aşka karşı bir inançsızlık değil; daha çok bir yorgunluk, belki de bir hayal kırıklığı belirtisi. Kendine sorduğun soru ise: 'Acaba bir daha o duyguları hissedebilir miyim?' Ancak bu sorunun net bir cevabı yok. Artık insanlara kolay kolay güvenmiyorsun çünkü gözlemlediğin kadarıyla insanlar çok çabuk vazgeçiyor. Seni anlayacak birinin olup olmadığını bilmiyorsun ve eskisi gibi aşk hayalleri kurmuyorsun. Ancak belki zamanla, belki doğru biriyle karşılaştığında, belki de küçük bir tebessümle her şey yeniden değişebilir. Ama şimdilik sen, aşkı bir kenara bırakıp, kendini iyileştirmeyi seçmişsin. Ve bu, gerçekten çok değerli bir karar. Çünkü kendine verdiğin bu değer, senin aşkı yeniden bulmanın ilk adımı olabilir. Kendini iyileştirdiğinde, belki de aşkı yeniden, daha sağlıklı ve daha güçlü bir şekilde yaşayabilirsin. Bu yüzden, kendine verdiğin bu değeri küçümseme, çünkü senin bu kararın, aşka dair her şeyi değiştirebilir.

Senin aşka inancın bitmiş!

Kalbinde aşkın izleri neredeyse görünmez hale gelmiş. Belki hayatının birçok noktasında hayal kırıklığına uğramışsın, belki de aşkın gerçek hazzını hiçbir zaman tam anlamıyla hissetme fırsatın olmadı. Ancak şu an itibariyle, aşka dair bir beklentin ya da heyecanın sanki tümüyle yok olmuş gibi. 'Aşk' kelimesi, senin için artık bir anlam ifade etmiyor, hatta belki de bu kelimeye karşı bir yabancılaşma hissediyorsun. Kendini koruma amacıyla belki de farkında olmadan bir dizi duvar örmüşsün. Artık içinden biri geçemiyor, çünkü sen geçmesine izin vermiyorsun. Aşk, senin gözünde fazlasıyla yorucu ve yalan dolu bir kavram haline gelmiş. Yalnızlıkla dost olmuş olabilirsin, hatta belki de yalnızlığı seviyorsun. Ancak unutmamalısın ki, her duvar bir gün yıkılabilir. Belki şu an için değil, ama belki bir gün... Bir bakış, bir ses, bir dokunuş hayatının gidişatını tamamen değiştirebilir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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