Aşka Olan İnancın Bitti mi?

Bir zamanlar, aşkın büyülü dünyasında kaybolmuştun... Belki birini derinden sevdin, belki kalbin inanılmaz derecede kırıldı, ya da belki de hiç sevmedin ama aşkın ne olduğunu hep merak ettin. Şu an, kalbin sessizliğe bürünmüş durumda. Bu, aşka karşı bir inançsızlık değil; daha çok bir yorgunluk, belki de bir hayal kırıklığı belirtisi. Kendine sorduğun soru ise: 'Acaba bir daha o duyguları hissedebilir miyim?' Ancak bu sorunun net bir cevabı yok. Artık insanlara kolay kolay güvenmiyorsun çünkü gözlemlediğin kadarıyla insanlar çok çabuk vazgeçiyor. Seni anlayacak birinin olup olmadığını bilmiyorsun ve eskisi gibi aşk hayalleri kurmuyorsun. Ancak belki zamanla, belki doğru biriyle karşılaştığında, belki de küçük bir tebessümle her şey yeniden değişebilir. Ama şimdilik sen, aşkı bir kenara bırakıp, kendini iyileştirmeyi seçmişsin. Ve bu, gerçekten çok değerli bir karar. Çünkü kendine verdiğin bu değer, senin aşkı yeniden bulmanın ilk adımı olabilir. Kendini iyileştirdiğinde, belki de aşkı yeniden, daha sağlıklı ve daha güçlü bir şekilde yaşayabilirsin. Bu yüzden, kendine verdiğin bu değeri küçümseme, çünkü senin bu kararın, aşka dair her şeyi değiştirebilir.