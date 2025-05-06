İlişkiniz Son Bir Şansı Hak Ediyor mu?
Aşkın başı her zaman heyecan, tutkuyla doludur… Ama zaman geçtikçe ilişkilerde inişler çıkışlar, çatışmalar ve duygusal kopukluklar yaşanabilir. Bazen sadece bir yanlış anlaşılma, bazen de birikmiş duygular bizi ayrılık noktasına getirir. Peki şu anki ilişkin gerçekten bitmeyi mi hak ediyor, yoksa bir şans daha vermeye değer mi?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Tartışmalarınız genelde nasıl sonuçlanıyor?
4. Aranızdaki iletişimi nasıl tanımlarsın?
5. Ona hala güvendiğini söyleyebilir misin?
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6. İlişkide kendin olabiliyor musun?
7. Onun sana olan ilgisini nasıl hissediyorsun?
8. Kıskançlık ya da kontrol problemleri var mı?
9. Ayrılık fikri sana nasıl hissettiriyor?
10. Onun yanındayken kendini nasıl hissediyorsun?
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İlişkiniz kesinlikle bir şansı daha hak ediyor!
İlişkiniz son bir şansı hak etmiyor gibi!
İlişkiniz son bir şansı hak etmiyor!
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