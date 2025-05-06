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İlişkiniz Son Bir Şansı Hak Ediyor mu?

İlişkiniz Son Bir Şansı Hak Ediyor mu?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
06.05.2025 - 11:01

Aşkın başı her zaman heyecan, tutkuyla doludur… Ama zaman geçtikçe ilişkilerde inişler çıkışlar, çatışmalar ve duygusal kopukluklar yaşanabilir. Bazen sadece bir yanlış anlaşılma, bazen de birikmiş duygular bizi ayrılık noktasına getirir. Peki şu anki ilişkin gerçekten bitmeyi mi hak ediyor, yoksa bir şans daha vermeye değer mi? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Tartışmalarınız genelde nasıl sonuçlanıyor?

4. Aranızdaki iletişimi nasıl tanımlarsın?

5. Ona hala güvendiğini söyleyebilir misin?

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6. İlişkide kendin olabiliyor musun?

7. Onun sana olan ilgisini nasıl hissediyorsun?

8. Kıskançlık ya da kontrol problemleri var mı?

9. Ayrılık fikri sana nasıl hissettiriyor?

10. Onun yanındayken kendini nasıl hissediyorsun?

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İlişkiniz kesinlikle bir şansı daha hak ediyor!

Birlikte geçirdiğiniz zamanın ardından, aranızda hala güçlü bir bağın, sıcak bir sevginin ve karşılıklı bir çabanın olduğunu hissediyorsunuz. Evet, ilişkinizde inişler ve çıkışlar olmuş, tıpkı bir denizdeki dalga gibi bazen yükseklerde bazen de derinlerde hissetmişsiniz kendinizi. Ancak bu dalgalanmalar, ilişkinizin temelini sarsmamış, aksine onu daha da sağlamlaştırmış. Birbirinize olan güveninizi, anlayışınızı ve bağlılığınızı hâlâ taze ve canlı tutuyorsunuz. Elbette zaman zaman yoruluyorsunuz, çünkü aşk, emek ister. Ancak her ikiniz de, bu ilişkiyi yaşatmak için çaba sarf ediyor ve bu emeği göz ardı etmiyorsunuz. Bu ilişki, sadece geçmişe dayalı bir alışkanlık değil, aksine hâlâ içinde büyümeye, gelişmeye ve umut vadeden bir hikâye barındırıyor. Belki de şimdi, birbirinizi yeniden tanıma, birlikte yeni bir sayfa açma zamanıdır. Belki de bu, ilişkinizin yeni bir evresine geçiş yapma zamanıdır. İçinizdeki o küçük kıvılcımı hatırlayın, onun nasıl bir ilgiyle, nasıl bir sevgiyle koca bir ateşe dönüştüğünü hatırlayın. Bu, sadece bir ilişki değil, birlikte inşa ettiğiniz, birlikte büyüttüğünüz değerli bir bağ. Bu bağ, sadece iki kişi arasında değil, aynı zamanda iki kalp arasında. Bu yüzden, bu ilişkiyi koruyun, çünkü bu, sadece sizin değil, birlikte oluşturduğunuz bu özel bağın da hikayesi.

İlişkiniz son bir şansı hak etmiyor gibi!

Bir zamanlar hayatına renk katan, yüzünde bir gülümseme yaratan o ilişki, artık sana daha çok enerji kaybı gibi geliyor olabilir. Bir zamanlar aranızda sıkı bir bağ vardı, fakat şimdi bu bağın yerini bir alışkanlık hali almış gibi görünüyor. Belki de bu durumu fark etmişsin, belki de içten içe bir veda hissiyatı oluşmuş ama bir türlü harekete geçemiyorsun. Bazen yalnızlık korkusu sana engel oluyor, bazen ise 'ya her şey eskisi gibi olursa' diye bir umut yeşertiyorsun. Ancak unutma ki, şu an içinde bulunduğun durum, bir ilişkinin sağlıklı ve mutlu bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak bir durum değil. Kendine dürüst olmak, belki biraz cesaret gerektirir ama unutma ki, bu dürüstlük en çok da iç huzurunu sağlar. Bu ilişki hâlâ sana iyi hissettiriyor mu, yoksa sadece alışkanlıklarınla oluşturduğun bir konfor alanı mı? Bu sorunun cevabı, seni belki de beklediğin özgürlüğe kavuşturacak. Kendi duygularını ve düşüncelerini gözden geçir, belki de hayatının en doğru kararını verme zamanı gelmiştir.

İlişkiniz son bir şansı hak etmiyor!

Aşkınızın son demlerini yaşıyor olabilirsiniz, fakat bunu kabul etmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Duygusal bağınızın zayıfladığı, güvenin yerini şüpheye bıraktığı ve birbirinize olan bağlılığınızın çatırdadığı bir dönemdesiniz. Bu durumda, 'bir şans daha' demek, aslında bitmiş olan bir ilişkiyi gereksiz yere uzatmak anlamına gelebilir. Unutmayın, her ilişkinin bir sonu vardır ve bu son, her zaman bir trajedi olmak zorunda değildir. Bazı insanlar, hayatımıza belirli bir ders vermek, belirli bir deneyimi yaşatmak için girer ve sonra çıkarlar. Bu ilişkinin sana birçok şey öğrettiği, seni büyüttüğü ve hayatına renk kattığı zamanlar olmuştur. Ancak şimdi, belki de bu ilişki, senin ilerlemeni engelliyor, seni geride tutuyor olabilir. Kendi ruh sağlığını, geleceğini ve mutluluğunu düşünerek, bu ilişkinin defterini kapatmak, belki de en olgun ve en sağlıklı adım olacaktır. Ve unutma ki, her son, yeni bir başlangıcın müjdecisidir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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