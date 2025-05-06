Aklındaki Kişiyle Bir İlişkiniz Olacak mı?

Ne yazık ki aklındaki kişiyle aranda bir ilişki olasılığı şu an için oldukça düşük görünüyor. Onun davranışları, tepkileri ve ilgisi senin düşündüğün ya da hissettiğin kadar yoğun değil. Belki de o seni sadece bir arkadaş olarak görüyor, belki de seni hiç fark etmedi bile. Bu çok can sıkıcı olabilir, çünkü duygularını içinde büyütmüş, hayaller kurmuş olabilirsin. Ama burada durup kendine şu hatırlatmayı yapmalısın: Bu durum seni değersiz yapmaz. Sevgi tek taraflı yaşandığında, karşılıksız bir çaba olduğunda, en çok kendimize zarar veririz. Aklındaki kişi seni fark etmiyorsa, bu onun sevgisizliği değil, senin fazlalığın olabilir. Çünkü sen derin hisler taşıyan, sevmeyi bilen birisin. Ve bu dünyada bunu gerçekten görebilecek biri mutlaka vardır. Belki de bu kişi, seni gerçek aşkına götürecek bir “ara durak” sadece. Belki de seni biraz yaralayarak, daha güçlü biri yapacak ve sana “neyi hak ettiğini” gösterecek. İçindeki değeri unutma, sadece hissettiğin için bile kıymetlisin. Ve bir gün biri, seni gördüğü anda 'işte bu' diyecek. Ve o gün geldiğinde, bu hisleri neden yaşadığını çok daha iyi anlayacaksın.