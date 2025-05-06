Aklındaki Kişiyle Bir İlişkiniz Olacak mı?
Bazen bir bakış, kısa bir sohbet ya da sadece bir hayal bile kalbimizin derinliklerine dokunur. Aklından çıkaramadığın biri var ve o da sana aynı şekilde mi bakıyor? Yoksa bu sadece senin dünyanda yankılanan bir hayal mi?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aklındaki kişiyle göz teması kurduğunuz anlar oluyor mu?
4. Seni görünce tavırlarında bir değişiklik hissediyor musun?
5. Sosyal medyada seni takip ediyor mu ya da gönderilerini beğeniyor mu?
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6. Onunla yalnız kalmak seni heyecanlandırıyor mu?
7. Ortak arkadaşlarınız sizi yakıştırıyor mu?
8. Seni tanımaya yönelik sorular soruyor mu?
9. Onun sana olan yaklaşımı nasıl?
10. İç sesin sana ne söylüyor?
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O kişiyle yakında olacak!
O kişiyle olabilir ama belirsizlikler çok!
O kişiyle oluru yok gibi!
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