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Aklındaki Kişiyle Bir İlişkiniz Olacak mı?

Aklındaki Kişiyle Bir İlişkiniz Olacak mı?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
06.05.2025 - 12:01

Bazen bir bakış, kısa bir sohbet ya da sadece bir hayal bile kalbimizin derinliklerine dokunur. Aklından çıkaramadığın biri var ve o da sana aynı şekilde mi bakıyor? Yoksa bu sadece senin dünyanda yankılanan bir hayal mi?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Aklındaki kişiyle göz teması kurduğunuz anlar oluyor mu?

4. Seni görünce tavırlarında bir değişiklik hissediyor musun?

5. Sosyal medyada seni takip ediyor mu ya da gönderilerini beğeniyor mu?

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6. Onunla yalnız kalmak seni heyecanlandırıyor mu?

7. Ortak arkadaşlarınız sizi yakıştırıyor mu?

8. Seni tanımaya yönelik sorular soruyor mu?

9. Onun sana olan yaklaşımı nasıl?

10. İç sesin sana ne söylüyor?

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O kişiyle yakında olacak!

Aranızdaki bağ o kadar güçlü ki neredeyse gözle görülebilir bir enerji yayılıyor! Göz teması, küçük jestler, anlamlı bakışmalar ve sıcak bir iletişim… Bunların hiçbiri tesadüf değil. O da senin varlığının farkında ve seninle zaman geçirmekten hoşlanıyor. Bu kadar sinyalin ardından artık senin de hislerine güvenmen gerekiyor. Olası bir ilişki için zemin hazır; belki de tek eksik olan şey, biri tarafından atılacak cesur bir ilk adım. Bu adım belki bir selam, bir mesaj, belki de doğrudan bir davet olabilir. Karşındaki kişinin de senin gibi çekingen ya da temkinli olabileceğini unutma. Herkes aynı şekilde sevmez; kimisi gözleriyle anlatır duygusunu, kimisi suskun kalır ama içinden fırtınalar kopar. Sen bu ilişkide umutlusun çünkü kalbin doğruyu biliyor. Bu yoğunlukla birlikte hayal ettiğin yakınlık sadece hayal değil, gerçeğe çok yakın. Yeter ki sen de karşılık verirken kalbini korkularınla değil cesaretinle dinle. Unutma: Bazı anlar hayatı değiştirir. Belki de o an çok yakınında.

O kişiyle olabilir ama belirsizlikler çok!

Seninle onun arasında gizli bir bağ, adı konmamış bir çekim var gibi. Zaman zaman bakışıyorsunuz, sohbetleriniz daha uzun sürüyor ya da onun sana özel bir yumuşaklığı oluyor. Ama işler tam olarak net değil. Birbirinize ilgi duyuyor olsanız da, bu ilgi bazen net ifade edilmiyor ya da zaman zaman geri çekiliyor gibi. Bu aşamada en belirgin şey, belirsizlik. Belki o da hislerini tam olarak çözmeye çalışıyor ya da doğru zamanı bekliyor. Belki de aranızdaki enerji bir flört çizgisinde kalmış durumda. Bu durum seni umutla karışık bir sorgulama içine sürüklüyor olabilir. Eğer bu kişiyi gerçekten daha yakından tanımak istiyorsan, onunla olan bağını güçlendirecek ortamlar yaratman işe yarayabilir. Ortak sohbetler, birlikte geçirilen vakitler, küçük paylaşımlar… Tüm bunlar aranızdaki potansiyeli daha görünür kılabilir. Fakat unutmaman gereken en önemli şey: Senin de duygularını netleştirmen. Gerçekten onunla bir ilişki istiyor musun, yoksa sadece belirsizliğin heyecanında mı kaldın? Kalbinin sesini dikkatlice dinle, acele etme ama olanı da göz ardı etme. Bazen ihtiyacımız olan tek şey, açık ve dürüst bir iletişimdir.

O kişiyle oluru yok gibi!

Ne yazık ki aklındaki kişiyle aranda bir ilişki olasılığı şu an için oldukça düşük görünüyor. Onun davranışları, tepkileri ve ilgisi senin düşündüğün ya da hissettiğin kadar yoğun değil. Belki de o seni sadece bir arkadaş olarak görüyor, belki de seni hiç fark etmedi bile. Bu çok can sıkıcı olabilir, çünkü duygularını içinde büyütmüş, hayaller kurmuş olabilirsin. Ama burada durup kendine şu hatırlatmayı yapmalısın: Bu durum seni değersiz yapmaz. Sevgi tek taraflı yaşandığında, karşılıksız bir çaba olduğunda, en çok kendimize zarar veririz. Aklındaki kişi seni fark etmiyorsa, bu onun sevgisizliği değil, senin fazlalığın olabilir. Çünkü sen derin hisler taşıyan, sevmeyi bilen birisin. Ve bu dünyada bunu gerçekten görebilecek biri mutlaka vardır. Belki de bu kişi, seni gerçek aşkına götürecek bir “ara durak” sadece. Belki de seni biraz yaralayarak, daha güçlü biri yapacak ve sana “neyi hak ettiğini” gösterecek. İçindeki değeri unutma, sadece hissettiğin için bile kıymetlisin. Ve bir gün biri, seni gördüğü anda 'işte bu' diyecek. Ve o gün geldiğinde, bu hisleri neden yaşadığını çok daha iyi anlayacaksın.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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