İmamoğlu'nun Cezaevinden Nasıl Mesaj Yolladığını Kavrayamayan Sevda Türküsev'e Oğuzhan Uğur'dan Olay Cevap
İmamoğlu'nun Cezaevinden Nasıl Mesaj Yolladığını Kavrayamayan Sevda Türküsev'e Oğuzhan Uğur'dan Olay Cevap
Kadınları hedef alan, son zamanlarda özellikle İrem Derici olmak üzere birçok kadın şarkıcıyla polemiğe giren Sevda Türküsev, bu sefer Ekrem İmamoğlu süreciyle ilgili sorduğu 'derin' soruyla gündeme oturdu.
Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden nasıl halka mesaj paylaştığını kavrayamayan Türküsev'e Oğuzhan Uğur'dan nokta atışı olduğu kadar olay da bir cevap geldi...
Buyurun detayları beraber görelim.
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18 Mart'ta diploması iptal edilen, 19 Mart'ta gözaltına alınan, 23 Mart'ta da tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları günlerdir ülke gündemimizin tam göbeğinde oturuyor.
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Buraya kadar tamamsak, asıl meseleye dönüyoruz şimdi. Sevda Türküsev'e mutlaka denk gelmişsinizdir.
Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde yayınlanan yeni mesajını görünce bu konuyu ele almaya karar veren Sevda Türküsev, "bu iletişimin" cezaevindeyken nasıl kurulduğunu sorguladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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