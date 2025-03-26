onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İmamoğlu'nun Cezaevinden Nasıl Mesaj Yolladığını Kavrayamayan Sevda Türküsev'e Oğuzhan Uğur'dan Olay Cevap

İmamoğlu'nun Cezaevinden Nasıl Mesaj Yolladığını Kavrayamayan Sevda Türküsev'e Oğuzhan Uğur'dan Olay Cevap

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.03.2025 - 18:26

Kadınları hedef alan, son zamanlarda özellikle İrem Derici olmak üzere birçok kadın şarkıcıyla polemiğe giren Sevda Türküsev, bu sefer Ekrem İmamoğlu süreciyle ilgili sorduğu 'derin' soruyla gündeme oturdu. 

Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden nasıl halka mesaj paylaştığını kavrayamayan Türküsev'e Oğuzhan Uğur'dan nokta atışı olduğu kadar olay da bir cevap geldi...

Buyurun detayları beraber görelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

18 Mart'ta diploması iptal edilen, 19 Mart'ta gözaltına alınan, 23 Mart'ta da tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları günlerdir ülke gündemimizin tam göbeğinde oturuyor.

18 Mart'ta diploması iptal edilen, 19 Mart'ta gözaltına alınan, 23 Mart'ta da tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaşadıkları günlerdir ülke gündemimizin tam göbeğinde oturuyor.

İBB'ye yönelik açılan 'yolsuzluk ve terör' soruşturmasında 'yolsuzluk' kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenlerin protestosu bir an olsun dinmiyor. Günlerdir, yüz binlerce kişi her akşam Saraçhane'de buluşuyor, ayrıca ülkenin dört bir yanında, başka il ve ilçelerde de yürüyüşler devam ediyor. 

23 Mart'ta tutuklandığı gün, CHP cumhurbaşkanı ön adayı seçimlerinde 15 milyon kişinin sandıklara giderek desteklediği İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nden avukatları aracılığıyla düzenli olarak mesaj gönderiyor.

X, Instagram ve TikTok hesabından paylaşılan mesajlar avukatları aracılığıyla milyonlara ulaştırılıyor...

Buraya kadar tamamsak, asıl meseleye dönüyoruz şimdi. Sevda Türküsev'e mutlaka denk gelmişsinizdir.

Buraya kadar tamamsak, asıl meseleye dönüyoruz şimdi. Sevda Türküsev'e mutlaka denk gelmişsinizdir.

Geçtiğimiz yıldan bu yana birçok kez kadınları hedef alan demeçler veren ve tepki toplayan Sevda Türküsev, son zamanlarda da ünlü kadın şarkıcılarımızla yaşadığı polemiklerle gündeme oturuyor. 

Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise İmamoğlu süreciyle ilgili sorduğu 'derin' soru ve bu soruyu gören Oğuzhan Uğur'un verdiği olay cevap!

Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde yayınlanan yeni mesajını görünce bu konuyu ele almaya karar veren Sevda Türküsev, "bu iletişimin" cezaevindeyken nasıl kurulduğunu sorguladı.

Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde yayınlanan yeni mesajını görünce bu konuyu ele almaya karar veren Sevda Türküsev, "bu iletişimin" cezaevindeyken nasıl kurulduğunu sorguladı.

'Bunları cezaevinden nasıl söylüyor acaba? Bu iletişimi nasıl kuruyor?' diyen Sevda Türküsev, paylaşımına bir de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u etiketledi. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Türküsev'e cevap gelmedi fakat bu müthiş soruyu gören Oğuzhan Uğur kendini tutamadı. 

Uğur, 'Bunu cidden sormuş olamazsınız bence' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın