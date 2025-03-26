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Rachel Araz'dan İmamoğlu'nun Tutuklanmasıyla Gündemde Yaşananlara Verdiği Tepkiyi Geç Bulan Kullanıcıya Cevap

Rachel Araz'dan İmamoğlu'nun Tutuklanmasıyla Gündemde Yaşananlara Verdiği Tepkiyi Geç Bulan Kullanıcıya Cevap

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.03.2025 - 09:01

18 Mart günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesiyle başlayan gündemdeki gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. 19 Mart günü gözaltına alınan İmamoğlu 23 Mart'taki ön seçimle birlikte CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı seçilmişti. 

Yaşanan olayların ardından halk sokaklara dökülürken ilk günden beri tepkisini dile getiren isimler desteklerine devam ederken influencerlar takipçi kaybetmeye başlamıştı. Rachel Araz da 3 günün ardından yaptığı paylaşımlar sonrası eleştirilere maruz kaldı.

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23 Mart gecesi Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik çıkan karar sonrası Türkiye gündeminde yaşanan olaylar son derece hararetlendi.

23 Mart gecesi Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik çıkan karar sonrası Türkiye gündeminde yaşanan olaylar son derece hararetlendi.

Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından sosyal medya ve sokaklar karışmıştı. Dört gün süren ifadeler ve gözaltı sonrası alınan kararla Silivri cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak seçildiği verilen oy sayısıyla belirlenmişti.

Bu süreçte ilk günden bu yana düşüncelerini dile getiren ünlü isimlerin yanı sıra sessizliğini koruyan ünlüler de olmuştu.

İstanbul başta olmak üzere halkın ve bazı ünlü isimlerin sokağa dökülmesine neden olan gelişmelere sessiz kalanlar da tepki çekmeye başlamıştı.

İstanbul başta olmak üzere halkın ve bazı ünlü isimlerin sokağa dökülmesine neden olan gelişmelere sessiz kalanlar da tepki çekmeye başlamıştı.

Sosyal medyadaki influencerlar kitleleri gereği ilk günden bu yana yaşananlara tepki gösterirken ünlü isimler de gün geçtikçe yaşananlar karşısındaki sessizliğini bozmuştu.

Kimilerinin tepkileri yetersiz bulunmuş, bazı ünlüler eleştirilmiş, kimileri ise tepkisizlikleri yüzünden takipçi kaybetmeye başlamıştı.

3 gün öncesine kadar sessizliğini koruyan influencer Rachel Araz'ın geçtiğimiz saatlerde yaptığı destek paylaşımları takipçileri tarafından bir hayli geç bulundu.

3 gün öncesine kadar sessizliğini koruyan influencer Rachel Araz'ın geçtiğimiz saatlerde yaptığı destek paylaşımları takipçileri tarafından bir hayli geç bulundu.

Bir takipçisinin paylaşımları üzerine 'Çok geç kaldınız, çok üzgünüm.' yorumunda bulunmasına Rachel Araz'dan cevap geldi. Paylaşımlarıyla dikkat çeken fenomen, takipçisine 'Bunun geçi erkeni mi var? Yazmış olmak için yazıyorsunuz. Delirdiniz mi?! 2 günde tarafım mı değişti? Allah aşkınıza enerjinizi kendi içimizde bölünmeye değil birlik olmaya harcayın. Ötekileştirmekten başka TEK bir şey yaptığınız yok. Yeter.' şeklinde cevap verdi

Rachel Araz'ın o paylaşımlarını da şöyle bırakalım:

Rachel Araz'ın o paylaşımlarını da şöyle bırakalım:

Gelin kullanıcıların yaptığı yorumlara birlikte bakalım...

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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