Rachel Araz'dan İmamoğlu'nun Tutuklanmasıyla Gündemde Yaşananlara Verdiği Tepkiyi Geç Bulan Kullanıcıya Cevap
Rachel Araz'dan İmamoğlu'nun Tutuklanmasıyla Gündemde Yaşananlara Verdiği Tepkiyi Geç Bulan Kullanıcıya Cevap
18 Mart günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesiyle başlayan gündemdeki gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. 19 Mart günü gözaltına alınan İmamoğlu 23 Mart'taki ön seçimle birlikte CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı seçilmişti.
Yaşanan olayların ardından halk sokaklara dökülürken ilk günden beri tepkisini dile getiren isimler desteklerine devam ederken influencerlar takipçi kaybetmeye başlamıştı. Rachel Araz da 3 günün ardından yaptığı paylaşımlar sonrası eleştirilere maruz kaldı.
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23 Mart gecesi Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik çıkan karar sonrası Türkiye gündeminde yaşanan olaylar son derece hararetlendi.
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İstanbul başta olmak üzere halkın ve bazı ünlü isimlerin sokağa dökülmesine neden olan gelişmelere sessiz kalanlar da tepki çekmeye başlamıştı.
3 gün öncesine kadar sessizliğini koruyan influencer Rachel Araz'ın geçtiğimiz saatlerde yaptığı destek paylaşımları takipçileri tarafından bir hayli geç bulundu.
Rachel Araz'ın o paylaşımlarını da şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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