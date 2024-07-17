Acun Ilıcalı Her Yerde: Bu Defa Hull City'e Türkiye'den Dev Sponsor Buldu!
Acun Ilıcalı Her Yerde: Bu Defa Hull City'e Türkiye'den Dev Sponsor Buldu!
Acun Ilıcalı'nın Ocak 2022'de satın aldığı İngiltere'nin tanınmış kulübü Hull City'ye Türkiye'den dev sponsor desteği geldi. Hull City’nin yeni ana sponsoru ülkemizin önde gelen liman işletmecisi Safiport oldu. Bir Safi Holding grup şirketi olan Safiport, ayrıca takımın forma arkası ve akademi sponsoru da olacak.
İşte, detaylar...
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Türkiye'nin önde gelen liman işletmecisi Safiport, İngiltere'nin tanınmış futbol kulübü Hull City'nin yeni ana sponsoru oldu.
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İşte, Hull City’nin yeni ana sponsoru Safiport hakkında merak edilenler
Hull City'nin Yönetim Kurulu Başkanı Acun Ilıcalı, düzenlenen basın toplantısında Safiport'un Hull City ailesine katılmasından büyük mutluluk duyduğunu açıkladı.
Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Safi ise, Acun Ilıcalı'nın 2022'de Hull City'yi satın almasından bu yana takımı her geçen gün daha da başarılı hale getirdiğinin altını çizdi!
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