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Acun Ilıcalı Her Yerde: Bu Defa Hull City'e Türkiye'den Dev Sponsor Buldu!

Acun Ilıcalı Her Yerde: Bu Defa Hull City'e Türkiye'den Dev Sponsor Buldu!

Acun Ilıcalı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 18:30

Acun Ilıcalı'nın Ocak 2022'de satın aldığı İngiltere'nin tanınmış kulübü Hull City'ye Türkiye'den dev sponsor desteği geldi. Hull City’nin yeni ana sponsoru ülkemizin önde gelen liman işletmecisi Safiport oldu. Bir Safi Holding grup şirketi olan Safiport, ayrıca takımın forma arkası ve akademi sponsoru da olacak. 

İşte, detaylar...

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Türkiye'nin önde gelen liman işletmecisi Safiport, İngiltere'nin tanınmış futbol kulübü Hull City'nin yeni ana sponsoru oldu.

Türkiye'nin önde gelen liman işletmecisi Safiport, İngiltere'nin tanınmış futbol kulübü Hull City'nin yeni ana sponsoru oldu.

Yapılan sponsorluk anlaşması ile Safiport'un logosu, 2024-2025 sezonu boyunca Hull City'nin A takım formalarının arkasında yer alacak. Safiport'un logosu ayrıca, U8 ile U21 yaş aralığındaki tüm akademi formaların ise önünde de boy gösterecek.

Basın toplantısıyla duyurulan sponsorluk anlaşma kapsamında, Safiport logosu, Hull City'nin iç saha maçlarının oynandığı MKM Stadyumu'ndaki maç öncesi ve sonrası tüm PR içeriklerinde ve röportaj arka planlarında da görünecek.

İşte, Hull City’nin yeni ana sponsoru Safiport hakkında merak edilenler

İşte, Hull City’nin yeni ana sponsoru Safiport hakkında merak edilenler

Safi Holding, 1965 yılında kurulmuş ve gemicilik, liman işletmeciliği, denizcilik hizmetleri, şeker fabrikası ve katı yakıt gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bir şirkettir. Safiport, Safi Holding'in bir grup şirketi olup, 2015 yılından bu yana yaptığı yatırımlarla; günümüzde Marmara Bölgesi'nin en güçlü ve uluslararası deniz ticareti için en önemli limanlarından biri haline gelmiştir.  

Safiport, bir Safi Holding grup şirketi olarak, Türk sporuna da geniş bir çapta destek vermeye devam etmektedir. Hull City ile imzaladığı sponsorluk anlaşması ile de futbol camiasında uluslararası bir yere sahip olmuştur.

Hull City'nin Yönetim Kurulu Başkanı Acun Ilıcalı, düzenlenen basın toplantısında Safiport'un Hull City ailesine katılmasından büyük mutluluk duyduğunu açıkladı.

Hull City'nin Yönetim Kurulu Başkanı Acun Ilıcalı, düzenlenen basın toplantısında Safiport'un Hull City ailesine katılmasından büyük mutluluk duyduğunu açıkladı.

Ilıcalı, bu önemli sponsorluğu duyurduğu basın toplantısında, 'Mustafa Hakan Safi’ye ve Safiport ekibine destekleri için teşekkür ediyorum. Safiport’un Hull City ailemizin bir üyesi olmasından mutluluk duyuyoruz. Hull City’nin yurt dışında ve ülkemizde artarak devam eden büyümesinin bir kanıtı olarak yeni bir Türk ortakla iş birliği gerçekleştirmemiz beni gururlandırıyor. Safiport sadece A takım formalarımızın sırt sponsorluğunu üstlenmekle kalmayıp, aynı zamanda akademimizin formalarına da sponsor olarak ve yeni nesil yetenekleri de destekleyerek ailemize katılmıştır. Sayın Hakan Safi ve Safi Holding ekibini Kaplanları izlemek üzere MKM Stadyumu’nda ağırlamayı dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Safi ise, Acun Ilıcalı'nın 2022'de Hull City'yi satın almasından bu yana takımı her geçen gün daha da başarılı hale getirdiğinin altını çizdi!

Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Safi ise, Acun Ilıcalı'nın 2022'de Hull City'yi satın almasından bu yana takımı her geçen gün daha da başarılı hale getirdiğinin altını çizdi!

Hakan Safi, bu yeni yolculuk için heyecanlı olduğunu ifade ettiği açıklamada, 'Acun Ilıcalı 2022'de takımı satın aldığı günden beri Hull City’i her geçen gün daha da başarılı hale getirdi. Acun Ilıcalı ile bir araya gelerek birlikte neler yapabileceğimiz hakkında konuştuk. Hull City’e sponsor olma fikrimi kendisiyle paylaştım ve Hull City yolculuğumuz başlamış oldu. Hull City macerasında biz de yer almak istedik. Safiport bizim için önemli bir marka, uluslararası bir liman olma yolunda ilerliyoruz. Biz de Acun Ilıcalı’nın hikayesinde yer almak istiyoruz. En kısa sürede Hull City Premier Lig'de olacak ve biz de Safiport olarak bu başarıda yer alacağız. Güzel ve önemli maçlar ile heyecanlı ve eğlenceli bir sezon olacak.' ifadelerine yer verdi.

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