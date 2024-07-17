Acun Ilıcalı Her Yerde: Bu Defa Hull City'e Türkiye'den Dev Sponsor Buldu!

Yapılan sponsorluk anlaşması ile Safiport'un logosu, 2024-2025 sezonu boyunca Hull City'nin A takım formalarının arkasında yer alacak. Safiport'un logosu ayrıca, U8 ile U21 yaş aralığındaki tüm akademi formaların ise önünde de boy gösterecek.

Basın toplantısıyla duyurulan sponsorluk anlaşma kapsamında, Safiport logosu, Hull City'nin iç saha maçlarının oynandığı MKM Stadyumu'ndaki maç öncesi ve sonrası tüm PR içeriklerinde ve röportaj arka planlarında da görünecek.