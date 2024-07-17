ABD Milli Takımı'nda Bulunan Fenerbahçe Beko'nun Yıldızı Nigel Hayes-Davis'ten Taraftara Mesaj
ABD Milli Takımı'nda Bulunan Fenerbahçe Beko'nun Yıldızı Nigel Hayes-Davis'ten Taraftara Mesaj
Fenerbahçe Beko ile geçtiğimiz sezon Euroleague'e damga vuran Nigel Hayes-Davis, ABD Milli Takım kampında yaşadıklarını anlattı. Başarı basketbolcu, 'rüyadaymışım gibiydi' derken sarı-lacivertli taraftarlara da mesaj yolladı.
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ABD Milli Takımı'nı Olimpiyatlara hazırlamak için seçilen "Select Team" kadrosuna davet edilen Nigel, LeBron James, Kevin Durant ve Steph Curry gibi basketbolun dev isimleriyle birlikte çalışma fırsatı buldu.
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29 yaşındaki basketbolcu, yaşadığı olağanüstü deneyimleri NBA Türkiye hesabı üzerinden paylaştı.
Nigel, kampa dair şunları söyledi 👇
Fenerbahçe taraftarına da mesaj yolladı 👇
İşte o anlar 👇
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