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ABD Milli Takımı'nda Bulunan Fenerbahçe Beko'nun Yıldızı Nigel Hayes-Davis'ten Taraftara Mesaj

ABD Milli Takımı'nda Bulunan Fenerbahçe Beko'nun Yıldızı Nigel Hayes-Davis'ten Taraftara Mesaj

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 14:13

Fenerbahçe Beko ile geçtiğimiz sezon Euroleague'e damga vuran Nigel Hayes-Davis, ABD Milli Takım kampında yaşadıklarını anlattı. Başarı basketbolcu, 'rüyadaymışım gibiydi' derken sarı-lacivertli taraftarlara da mesaj yolladı.

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ABD Milli Takımı'nı Olimpiyatlara hazırlamak için seçilen "Select Team" kadrosuna davet edilen Nigel, LeBron James, Kevin Durant ve Steph Curry gibi basketbolun dev isimleriyle birlikte çalışma fırsatı buldu.

ABD Milli Takımı'nı Olimpiyatlara hazırlamak için seçilen "Select Team" kadrosuna davet edilen Nigel, LeBron James, Kevin Durant ve Steph Curry gibi basketbolun dev isimleriyle birlikte çalışma fırsatı buldu.

29 yaşındaki basketbolcu, yaşadığı olağanüstü deneyimleri NBA Türkiye hesabı üzerinden paylaştı.

29 yaşındaki basketbolcu, yaşadığı olağanüstü deneyimleri NBA Türkiye hesabı üzerinden paylaştı.

Nigel, kampa dair şunları söyledi 👇

Nigel, kampa dair şunları söyledi 👇

'İnanılmaz bir his. Sanki rüyadaymışım gibiydi. Tarihin en iyi oyuncularından, Hall Of Fame’lerden, efsanelerden oluşan müthiş bir takımla bir aradaydım. Çok güzel bir his.

Fenerbahçe taraftarına da mesaj yolladı 👇

Fenerbahçe taraftarına da mesaj yolladı 👇

“Beni izleyin ve bundan keyif alın. Ben çok mutluyum, herkesin benim mutluluğumdan mutluluk duymasını istiyorum. Bu inanılmaz bir şey, burada olmaktan onur duyuyorum.”

İşte o anlar 👇

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