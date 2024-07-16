Wanda Nara ile İlişkisi Sona Eren Mauro Icardi'ye Avukatından Müjdeli Haber Geldi!
Wanda Nara ile İlişkisi Sona Eren Mauro Icardi'ye Avukatından Müjdeli Haber Geldi!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile yollarını ayırma kararı almasının ardından, çocuklarının velayeti için önemli bir adım attı. (Milliyet)
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Avukatı Avusturya kampına geldi.
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Depresyona girdiği iddia edilmişti.
Francesca ve Isabella'nın velayeti, Icardi'de kalacak.
İstanbul'da yeni bir hayat.
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