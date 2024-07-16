Wanda Nara ile İlişkisi Sona Eren Mauro Icardi'ye Avukatından Müjdeli Haber Geldi!

Başarılı oyuncunun çocuklarına olan düşkünlüğü ve ayrılığın yaratabileceği olumsuz etkilerden endişe duyması nedeniyle bu adımı attığı belirtildi. Eşi Wanda Nara ile olan 10 yıllık evliliğinden iki kızı bulunan 31 yaşındaki futbolcunun kızlarının velayeti konusunda yaşadığı belirsizlik nedeniyle moral bozukluğu yaşadığı, depresyona girdiği söylenmişti.