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Wanda Nara ile İlişkisi Sona Eren Mauro Icardi'ye Avukatından Müjdeli Haber Geldi!

Wanda Nara ile İlişkisi Sona Eren Mauro Icardi'ye Avukatından Müjdeli Haber Geldi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 15:06

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile yollarını ayırma kararı almasının ardından, çocuklarının velayeti için önemli bir adım attı. (Milliyet)

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Avukatı Avusturya kampına geldi.

Avukatı Avusturya kampına geldi.

Arjantinli yıldız, boşanma sürecinde yaşadığı sıkıntıları çözmek adına avukatını Avusturya kampına çağırdı. Icardi ile avukatı Pino ile çocukların geleceğini konuyu masaya yatırdı.

Depresyona girdiği iddia edilmişti.

Depresyona girdiği iddia edilmişti.

Başarılı oyuncunun çocuklarına olan düşkünlüğü ve ayrılığın yaratabileceği olumsuz etkilerden endişe duyması nedeniyle bu adımı attığı belirtildi. Eşi Wanda Nara ile olan 10 yıllık evliliğinden iki kızı bulunan 31 yaşındaki futbolcunun kızlarının velayeti konusunda yaşadığı belirsizlik nedeniyle moral bozukluğu yaşadığı, depresyona girdiği söylenmişti.

Francesca ve Isabella'nın velayeti, Icardi'de kalacak.

Francesca ve Isabella'nın velayeti, Icardi'de kalacak.

İki gün süren görüşmelerin ardından, yapılan telefon trafiği sonucunda Francesca ve Isabella'nın velayetinin Icardi'de kalmasına karar verildi. Bu karar, Icardi için büyük bir moral kaynağı oldu.

İstanbul'da yeni bir hayat.

İstanbul'da yeni bir hayat.

Francesca ve Isabella, babaları Mauro Icardi ile birlikte İstanbul'da yaşamaya devam edecek. Wanda Nara’nın ilk evliliğinden olan oğulları ise anneleriyle kalacak.

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