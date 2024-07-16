F1'in Genç Pilotu Yuki Tsunoda Takım Telsizinde Ağzına Geleni Söylediği İçin Psikoloğa Gönderilmiş!

'Yuki ile pek çok kez tartıştık ve onu sonunda bir psikoloğa gönderdik çünkü telsizden bağırmak aptalca.

Ayrıca, bağırmak onun daha yavaş sürmesine neden oluyordu, ki bu da beni en çok rahatsız eden şeydi.

Ona 'Eğer bir mühendise aracının berbat olduğunu söylersen, ondan ne duymak istersin? O ne yapmalı?' diye sorduk.

Mühendise detaylı teknik bilgi vermesi gerektiğini öğrettik. Konsantre olmalı ve sorunun tam olarak ne olduğunu bulmalıydı.

Birebir konuştuğunuzda elbette bağırmıyor ama agresif bir tavırla konuşuyor. Telsizde de aynı.

Isack Hadjar'ın Fransız mizacı da aynı. Biz de tüm bunları durdurmak için ikisini de psikoloğa gönderdik.'