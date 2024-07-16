F1'in Genç Pilotu Yuki Tsunoda Takım Telsizinde Ağzına Geleni Söylediği İçin Psikoloğa Gönderilmiş!
F1'in Genç Pilotu Yuki Tsunoda Takım Telsizinde Ağzına Geleni Söylediği İçin Psikoloğa Gönderilmiş!
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, sürücüleri Yuki Tsunoda'nın telsizden sinirlenmesini engellemek için psikoloğa gönderildiğini açıkladı. (Motorsport)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
24 yaşındaki Japon pilot Yuki Tsunoda, 2021 yılında başladığı F1 kariyerine oldukça hızlı bir giriş yapmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
RB sürücüsü, o dönem sürekli takım telsizinden kurduğu küfürlü iletişimlerle gündeme gelmişti.
Son zamanlarda ise Tsunoda'nın kendisini biraz törpülediği görüldü. Bu iyileşmeyi sağlayan etkenin psikolojik destek olduğu açıklandı.
GrandPrix247'ye konuşan Helmut Marko, konu hakkında şunları söyledi. 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın