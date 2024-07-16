Görüş Bildir
Haberler
Spor
Formula 1
F1'in Genç Pilotu Yuki Tsunoda Takım Telsizinde Ağzına Geleni Söylediği İçin Psikoloğa Gönderilmiş!

F1'in Genç Pilotu Yuki Tsunoda Takım Telsizinde Ağzına Geleni Söylediği İçin Psikoloğa Gönderilmiş!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 08:55

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, sürücüleri Yuki Tsunoda'nın telsizden sinirlenmesini engellemek için psikoloğa gönderildiğini açıkladı. (Motorsport)

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

24 yaşındaki Japon pilot Yuki Tsunoda, 2021 yılında başladığı F1 kariyerine oldukça hızlı bir giriş yapmıştı.

24 yaşındaki Japon pilot Yuki Tsunoda, 2021 yılında başladığı F1 kariyerine oldukça hızlı bir giriş yapmıştı.

RB sürücüsü, o dönem sürekli takım telsizinden kurduğu küfürlü iletişimlerle gündeme gelmişti.

RB sürücüsü, o dönem sürekli takım telsizinden kurduğu küfürlü iletişimlerle gündeme gelmişti.

Son zamanlarda ise Tsunoda'nın kendisini biraz törpülediği görüldü. Bu iyileşmeyi sağlayan etkenin psikolojik destek olduğu açıklandı.

Son zamanlarda ise Tsunoda'nın kendisini biraz törpülediği görüldü. Bu iyileşmeyi sağlayan etkenin psikolojik destek olduğu açıklandı.

GrandPrix247'ye konuşan Helmut Marko, konu hakkında şunları söyledi. 👇

GrandPrix247'ye konuşan Helmut Marko, konu hakkında şunları söyledi. 👇

'Yuki ile pek çok kez tartıştık ve onu sonunda bir psikoloğa gönderdik çünkü telsizden bağırmak aptalca.

Ayrıca, bağırmak onun daha yavaş sürmesine neden oluyordu, ki bu da beni en çok rahatsız eden şeydi. 

Ona 'Eğer bir mühendise aracının berbat olduğunu söylersen, ondan ne duymak istersin? O ne yapmalı?' diye sorduk.

Mühendise detaylı teknik bilgi vermesi gerektiğini öğrettik. Konsantre olmalı ve sorunun tam olarak ne olduğunu bulmalıydı.

Birebir konuştuğunuzda elbette bağırmıyor ama agresif bir tavırla konuşuyor. Telsizde de aynı. 

Isack Hadjar'ın Fransız mizacı da aynı. Biz de tüm bunları durdurmak için ikisini de psikoloğa gönderdik.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın