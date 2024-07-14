Acun Ilıcalı Yıldız Oyuncusu Jacob Greaves'i Premier Lig'e Göndererek Kulüp Tarihine Geçti!
Acun Ilıcalı Yıldız Oyuncusu Jacob Greaves'i Premier Lig'e Göndererek Kulüp Tarihine Geçti!
Acun Ilıcalı'nın sahibi ve başkanı olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de takımın önde gelen oyuncusu Jacob Greaves, Premier Lig'in yeni ekibi Ipswich Town'a transfer oldu. Ilıcalı, bu oyuncu satışıyla kulüp tarihin en pahalı satışlarından birine imza attı.
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Geçtiğimiz sezon Championship'i ikinci sırada tamamlayıp doğrudan Premier Lig bileti alan Ipswich Town, ciddi paralar harcamaya başladı.
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Omari Hutchinson'u 23,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Chelsea'den kadrosuna katan mavi beyazlılar, en pahalı ikinci transferini Hull City'den yaptı.
Kieran McKenna yönetimindeki ekip, Hull City'nin başarılı savunmacısı Jacob Greaves'i 21,5 milyon euroya transfer etti.
23 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Transfer, Hull City'nin de tarihine geçti.
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1904 yılında kurulan turuncu-siyahlılar, en pahalı dördüncü satışını gerçekleştirdi.
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