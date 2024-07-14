Acun Ilıcalı Yıldız Oyuncusu Jacob Greaves'i Premier Lig'e Göndererek Kulüp Tarihine Geçti!

Acun Ilıcalı'nın sahibi ve başkanı olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de takımın önde gelen oyuncusu Jacob Greaves, Premier Lig'in yeni ekibi Ipswich Town'a transfer oldu. Ilıcalı, bu oyuncu satışıyla kulüp tarihin en pahalı satışlarından birine imza attı.