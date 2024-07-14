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Djokovic'i Yine Yendi: Wimbledon'da Şampiyon Carlos Alcaraz

Djokovic'i Yine Yendi: Wimbledon'da Şampiyon Carlos Alcaraz

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
14.07.2024 - 18:57

Carlos Alcaraz, Wimbledon tek erkekler finalinde Novak Djokovic'i 3-0 yenerek şampiyon oldu. Bu galibiyetle Alcaraz, kariyerinde ikinci kez Wimbledon zaferine ulaştı.

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Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon'da, tek erkekler finalinde Carlos Alcaraz ve Novak Djokovic karşı karşıya geldi.

Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon'da, tek erkekler finalinde Carlos Alcaraz ve Novak Djokovic karşı karşıya geldi.

İlk iki seti 6-2'lik skorlarla kazanan son şampiyon Carlos Alcaraz, setlerde 2-0 öne geçti.

İlk iki seti 6-2'lik skorlarla kazanan son şampiyon Carlos Alcaraz, setlerde 2-0 öne geçti.

Üçüncü set, büyük bir çekişmeye sahne oldu ve tie-break'e gitti. Bu seti de 7-6 kazanan İspanyol raket, Wimbledon'da üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Üçüncü set, büyük bir çekişmeye sahne oldu ve tie-break'e gitti. Bu seti de 7-6 kazanan İspanyol raket, Wimbledon'da üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Maç sonu 👇

İkili, geçtiğimiz sezon da finalde karşı karşıya gelmişti. Alcaraz, 3-2'lik skorla 20 yaşında ilk Winboldan şampiyonluğuna uzanmıştı.

İkili, geçtiğimiz sezon da finalde karşı karşıya gelmişti. Alcaraz, 3-2'lik skorla 20 yaşında ilk Winboldan şampiyonluğuna uzanmıştı.
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