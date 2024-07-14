Djokovic'i Yine Yendi: Wimbledon'da Şampiyon Carlos Alcaraz
Djokovic'i Yine Yendi: Wimbledon'da Şampiyon Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz, Wimbledon tek erkekler finalinde Novak Djokovic'i 3-0 yenerek şampiyon oldu. Bu galibiyetle Alcaraz, kariyerinde ikinci kez Wimbledon zaferine ulaştı.
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Sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon'da, tek erkekler finalinde Carlos Alcaraz ve Novak Djokovic karşı karşıya geldi.
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İlk iki seti 6-2'lik skorlarla kazanan son şampiyon Carlos Alcaraz, setlerde 2-0 öne geçti.
Üçüncü set, büyük bir çekişmeye sahne oldu ve tie-break'e gitti. Bu seti de 7-6 kazanan İspanyol raket, Wimbledon'da üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
Maç sonu 👇
İkili, geçtiğimiz sezon da finalde karşı karşıya gelmişti. Alcaraz, 3-2'lik skorla 20 yaşında ilk Winboldan şampiyonluğuna uzanmıştı.
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