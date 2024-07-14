Barış Alper Yılmaz'ın Lise Fotoğrafını Mizahına Alet Ederek Güldüren Twitter Kullanıcıları

EURO 2024'teki performansıyla tüm dünyanın dikkatini çeken milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'ın okul yıllarındaki bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. 24 yaşındaki futbolcunun o dönemki hali, eğlenceli paylaşımları da beraberinde getirdi.