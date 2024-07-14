Barış Alper Yılmaz'ın Lise Fotoğrafını Mizahına Alet Ederek Güldüren Twitter Kullanıcıları
Barış Alper Yılmaz'ın Lise Fotoğrafını Mizahına Alet Ederek Güldüren Twitter Kullanıcıları
EURO 2024'teki performansıyla tüm dünyanın dikkatini çeken milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz'ın okul yıllarındaki bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. 24 yaşındaki futbolcunun o dönemki hali, eğlenceli paylaşımları da beraberinde getirdi.
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Milli Takım için çeyrek finalde noktalandı.
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Ay-yıldızlı ekibimiz, Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda erken bazı futbolcularımız ortaya koydukları mücadeleyle herkesin alkışını topladı.
Özellikle fizik gücüyle kendine hayran bırakan Barış Alper Yılmaz, bu isimlerden biri oldu.
Avrupa'da milli takımlar düzeyindeki en büyük organizasyon, adeta 24 yaşındaki oyuncuya yaradı.
Sosyal medyada büyük ilgi gören Yılmaz'a dair paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. 👇
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Paylaşıma gelen yorumlar 👇
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