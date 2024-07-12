Tüm Kızların Keşfetinde Barış Alper Yılmaz Rüzgarı! "Kızlar Futbolu Sevmeye mi Başlıyoruz?"

24 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, EURO 2024'te en çok öne çıkan isimlerden biri oldu. Turnuvadan elenmemize rağmen özellikle kadın taraftarların başarılı futbolcuya olan ilgisi azalmadı. Tüm keşfeti Barış Alper Yılmaz'a dönüşen @ozgecannylmz isimli TikTok kullanıcısı, kadın taraftarların sesi oldu.
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Galatasaray'da forma giyen Barış Alper Yılmaz, EURO 2024'teki üstün performansıyla futbolseverlerin beğenisini toplamayı başardı.
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Futbol takip etmeyen kadınlara bile futbolu sevdiren Barış Alper, ülkemizdeki çoğu kadının sosyal medyasını kendi videolarıyla doldurmuş durumda.
Tüm Instagram keşfeti Barış Alper Yılmaz olan sosyal medya kullanıcısı, aynı durumu yaşayan binlerce kadın seyircinin sesi oldu.
Videonun tamamı için:
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