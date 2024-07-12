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Tüm Kızların Keşfetinde Barış Alper Yılmaz Rüzgarı! "Kızlar Futbolu Sevmeye mi Başlıyoruz?"

Tüm Kızların Keşfetinde Barış Alper Yılmaz Rüzgarı! "Kızlar Futbolu Sevmeye mi Başlıyoruz?"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 17:58

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24 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, EURO 2024'te en çok öne çıkan isimlerden biri oldu. Turnuvadan elenmemize rağmen özellikle kadın taraftarların başarılı futbolcuya olan ilgisi azalmadı. Tüm keşfeti Barış Alper Yılmaz'a dönüşen @ozgecannylmz isimli TikTok kullanıcısı, kadın taraftarların sesi oldu.

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Galatasaray'da forma giyen Barış Alper Yılmaz, EURO 2024'teki üstün performansıyla futbolseverlerin beğenisini toplamayı başardı.

Galatasaray'da forma giyen Barış Alper Yılmaz, EURO 2024'teki üstün performansıyla futbolseverlerin beğenisini toplamayı başardı.

Yılmaz, yalnızca futboldaki başarısıyla değil, yakışıklılığıyla da kadın taraftarların göz bebeği haline geldi.

Futbol takip etmeyen kadınlara bile futbolu sevdiren Barış Alper, ülkemizdeki çoğu kadının sosyal medyasını kendi videolarıyla doldurmuş durumda.

Futbol takip etmeyen kadınlara bile futbolu sevdiren Barış Alper, ülkemizdeki çoğu kadının sosyal medyasını kendi videolarıyla doldurmuş durumda.

Tüm Instagram keşfeti Barış Alper Yılmaz olan sosyal medya kullanıcısı, aynı durumu yaşayan binlerce kadın seyircinin sesi oldu.

Tüm Instagram keşfeti Barış Alper Yılmaz olan sosyal medya kullanıcısı, aynı durumu yaşayan binlerce kadın seyircinin sesi oldu.

Videonun tamamı için:

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