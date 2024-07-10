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Barış Alper Yılmaz "Adam Kalmadı" Diyen Hafsanur Sancaktutan'ı Stalklarken Fena Yakalandı!

Barış Alper Yılmaz "Adam Kalmadı" Diyen Hafsanur Sancaktutan'ı Stalklarken Fena Yakalandı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
10.07.2024 - 18:34

Yeşil sahalardaki performansı kadar özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz gün 'adam kalmadı' diyerek pot kıran Hafsanur Sancaktutan'ı stalklarken yakayı fena ele verdi!

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Avrupa Futbol Şampiyonası Euro2024'te ülkemizi temsil eden milli takım kadrosunda yer alan Barış Alper Yılmaz'ı tanımayan kalmamıştır.

Avrupa Futbol Şampiyonası Euro2024'te ülkemizi temsil eden milli takım kadrosunda yer alan Barış Alper Yılmaz'ı tanımayan kalmamıştır.

Aynı zamanda Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da da forma giyen ünlü futbolcu sahadaki performansı kadar özel hayatıyla da manşetlerdeki yerini koruyor.

Aynı zamanda Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da da forma giyen ünlü futbolcu sahadaki performansı kadar özel hayatıyla da manşetlerdeki yerini koruyor.

Daha önceleri dizi ve sinema oyuncusu Yağmur Tanrısevsin ile adı ilişki yaşıyorlar diye anılan yıldız futbolcunun cephesinde sular bir türlü durulmamıştı.

Daha önceleri dizi ve sinema oyuncusu Yağmur Tanrısevsin ile adı ilişki yaşıyorlar diye anılan yıldız futbolcunun cephesinde sular bir türlü durulmamıştı.

Belki duymuşsunuzdur, daha sonra Barış Alper Yılmaz ile oyuncu Melisa Döngel'in bir ara beraber olduğu iddia edilmişti. Ünlü oyuncu ise aşk iddiaları yalanlayıp "Başarılar diliyorum kendisine" diyerek konuyu kapatmıştı.

Belki duymuşsunuzdur, daha sonra Barış Alper Yılmaz ile oyuncu Melisa Döngel'in bir ara beraber olduğu iddia edilmişti. Ünlü oyuncu ise aşk iddiaları yalanlayıp "Başarılar diliyorum kendisine" diyerek konuyu kapatmıştı.

Adı aşk iddialarıyla anılmaya doyamayan Yılmaz'ın son olarak rotasını Kerem Bürsin'le başrolünü paylaştığı Ya Çok Seversen dizisiyle ekranlarda gördüğümüz Hafsanur Sancaktutan'a çevirdiği iddia edildi.

Adı aşk iddialarıyla anılmaya doyamayan Yılmaz'ın son olarak rotasını Kerem Bürsin'le başrolünü paylaştığı Ya Çok Seversen dizisiyle ekranlarda gördüğümüz Hafsanur Sancaktutan'a çevirdiği iddia edildi.
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Tüm bu iddialar da Barış Alper'in güzel oyuncunun 2022 yılında paylaştığı bir karesini beğenip daha sonra hızla geri çekmesiyle ortaya çıktı.

Tüm bu iddialar da Barış Alper'in güzel oyuncunun 2022 yılında paylaştığı bir karesini beğenip daha sonra hızla geri çekmesiyle ortaya çıktı.

Bir de geçtiğimiz gün bekarlığını ilan eden Hafsanıur'un "ortalıkta adam kalmadı" demesi üzerine bunun yaşanması epey ikonik bulundu.

Hadi gelin, kimler ne yorum yapmış beraber görelim:

Hadi gelin, kimler ne yorum yapmış beraber görelim:
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