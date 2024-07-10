Barış Alper Yılmaz "Adam Kalmadı" Diyen Hafsanur Sancaktutan'ı Stalklarken Fena Yakalandı!
Barış Alper Yılmaz "Adam Kalmadı" Diyen Hafsanur Sancaktutan'ı Stalklarken Fena Yakalandı!
Yeşil sahalardaki performansı kadar özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz gün 'adam kalmadı' diyerek pot kıran Hafsanur Sancaktutan'ı stalklarken yakayı fena ele verdi!
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Avrupa Futbol Şampiyonası Euro2024'te ülkemizi temsil eden milli takım kadrosunda yer alan Barış Alper Yılmaz'ı tanımayan kalmamıştır.
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Aynı zamanda Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da da forma giyen ünlü futbolcu sahadaki performansı kadar özel hayatıyla da manşetlerdeki yerini koruyor.
Daha önceleri dizi ve sinema oyuncusu Yağmur Tanrısevsin ile adı ilişki yaşıyorlar diye anılan yıldız futbolcunun cephesinde sular bir türlü durulmamıştı.
Belki duymuşsunuzdur, daha sonra Barış Alper Yılmaz ile oyuncu Melisa Döngel'in bir ara beraber olduğu iddia edilmişti. Ünlü oyuncu ise aşk iddiaları yalanlayıp "Başarılar diliyorum kendisine" diyerek konuyu kapatmıştı.
Adı aşk iddialarıyla anılmaya doyamayan Yılmaz'ın son olarak rotasını Kerem Bürsin'le başrolünü paylaştığı Ya Çok Seversen dizisiyle ekranlarda gördüğümüz Hafsanur Sancaktutan'a çevirdiği iddia edildi.
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Tüm bu iddialar da Barış Alper'in güzel oyuncunun 2022 yılında paylaştığı bir karesini beğenip daha sonra hızla geri çekmesiyle ortaya çıktı.
Hadi gelin, kimler ne yorum yapmış beraber görelim:
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