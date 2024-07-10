"Gözlerim Ağrıdı!": Ece Mumay'ın Konserde Giydiği Pot Duran Sahne Kıyafeti Fena Topa Tutuldu!
"Gözlerim Ağrıdı!": Ece Mumay'ın Konserde Giydiği Pot Duran Sahne Kıyafeti Fena Topa Tutuldu!
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Ece Mumay, söz ve müziği Onur Can Özcan'a ait olan "Hırka" şarkısına yaptığı akustik versiyonla adını duyurmaya başlamış ardından "Galaksi" şarkısıyla büyük patlama yapmıştı.
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"Peri" adlı şarkısıyla da sosyal medyada bir hayli popüler hale gelen Ece Mumay son dönemlerdeki değişimleriyle de zaman zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Yaz aylarının gelmesiyle konser maratonuna hız kazandıran isimlerden olan ünlü şarkıcı şehir şehir gezerek dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.
Haziran ayının ilk haftasında Manisa'da sahneye çıkan Ece Mumay'ın konser paylaşımları birçok kişinin keşfetine yeni düşünce kıyafeti de gözden kaçmadı.
Kombinin birçok bölgesindeki potluklar gözden kaçacak gibi değildi ki, kaçmadı da...
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Önce Ece Mumay'ın sahnedeki dans performansını izleyelim...
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