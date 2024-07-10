Canlı Yayını Terk Etmişti: Şaban Sevinç'in Gönderme Yaptığı Buket Aydın'ın Saati Servet Değerinde Çıktı!
Canlı Yayını Terk Etmişti: Şaban Sevinç'in Gönderme Yaptığı Buket Aydın'ın Saati Servet Değerinde Çıktı!
Tv100 ekranlarındaki canlı yayın anında Şaban Sevinç'in 'saat' göndermesi yapması üzerine sinirlerine hakim olamayan Buket Aydın stüdyoyu terk etmişti. Gazeteci Aydın'ın yayın sırasındaki saatinin de adeta bir servet değerinde olduğu ortaya çıktı.
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Haberet Genel Yayın Yönetmeni Buket Aydın ile Bizim Tv Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, TV100 ekranlarında yayınlanan "Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade" programına konuk oldu.
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Programın ilerleyen dakikalarında ikili arasında gerginlik çıktı. Sevinç’in “Kredi kartıyla saat almaya benzemiyor.” demesi üzerine bir anda öfkelenen Buket Aydın “Ben kredi kartıyla saat almadım.” diyerek .
“Haddini bil, bu adam çok saygısız ve terbiyesiz bir insan ben bu yayını terk ediyorum. Ben bu kadar rezil seviyesiz bir kişiyle yayına devam etmem. Hadsizsin Şaban Sevinç.” ifadelerini kullanan Aydın stüdyoyu terk etti.
Gündeme bomba gibi düşen Buket Aydın’ın programda taktığı saatin fiyatı da orataya çıktı!
Söz konusu saat adeta servet değerinde çıktı. Patek Philippe Nautilus marka saat 88.453$ yani toplam 2.793.246 TL ederinde.
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