Canlı Yayını Terk Etmişti: Şaban Sevinç'in Gönderme Yaptığı Buket Aydın'ın Saati Servet Değerinde Çıktı!

Tv100 ekranlarındaki canlı yayın anında Şaban Sevinç'in 'saat' göndermesi yapması üzerine sinirlerine hakim olamayan Buket Aydın stüdyoyu terk etmişti. Gazeteci Aydın'ın yayın sırasındaki saatinin de adeta bir servet değerinde olduğu ortaya çıktı.