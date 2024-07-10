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Kendisini Eleştiren Takipçilerine Acımayan İrem Derici Yine Küfürlerini Havada Uçuşturdu!

Kendisini Eleştiren Takipçilerine Acımayan İrem Derici Yine Küfürlerini Havada Uçuşturdu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
10.07.2024 - 11:29

Olayların kadın İrem Derici, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini eleştiren takipçilerine yine acımadı! Kullanıcılara küfür eden ünlü şarkıcı yine ve yeniden gündeme oturdu.

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Olayların kadını İrem Derici hayatımıza ilk olarak 2011 yılında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasına katıldığı zaman girmişti.

Olayların kadını İrem Derici hayatımıza ilk olarak 2011 yılında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasına katıldığı zaman girmişti.

Yarışmada birincilik elde edemese de büyük bir tanınırlık kazanıp Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden birine dönüştü kendisi.

Yarışmada birincilik elde edemese de büyük bir tanınırlık kazanıp Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden birine dönüştü kendisi.

Yıllar içerisinde yaptırdığı estetikler, bir türlü dikiş tutturamadığı aşk hayatı, müzik listelerinde durmadan çalan şarkıları derken adını sıkça duyduğumuz Derici asıl biraz dobra biraz sert çıkışlarıyla hafızalara kazınmış durumda.

Yıllar içerisinde yaptırdığı estetikler, bir türlü dikiş tutturamadığı aşk hayatı, müzik listelerinde durmadan çalan şarkıları derken adını sıkça duyduğumuz Derici asıl biraz dobra biraz sert çıkışlarıyla hafızalara kazınmış durumda.

Örneğin isim vermeden birilerine fena göndermeler yaptığı bu paylaşımı da epey gündem oldu:

Sosyal medya hesabından kendisini eleştirilen takipçilerine aman vermeyen ünlü şarkıcının küfürlü paylaşımlarına da alışık olmayan kalmamıştır.

Sosyal medya hesabından kendisini eleştirilen takipçilerine aman vermeyen ünlü şarkıcının küfürlü paylaşımlarına da alışık olmayan kalmamıştır.

Geçtiğimiz gün yeniden atağa geçen İrem Derici X (Twitter) hesabından yeni şarkısında geçen “Kabul olur mu bensiz o dualar? Bi’ kumsal, bi’ sen; hep aynı rüyalar…” sözlerini paylaştı.

Geçtiğimiz gün yeniden atağa geçen İrem Derici X (Twitter) hesabından yeni şarkısında geçen “Kabul olur mu bensiz o dualar? Bi’ kumsal, bi’ sen; hep aynı rüyalar…” sözlerini paylaştı.
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Bir kullanıcının kendisine "Sabahın 6 sı kıyak kafayla yazılmış belli" demesine öfkelenen ünlü popçu yine küfürlerle açtı ağzını yumdu gözünü.

Bir kullanıcının kendisine "Sabahın 6 sı kıyak kafayla yazılmış belli" demesine öfkelenen ünlü popçu yine küfürlerle açtı ağzını yumdu gözünü.

Bir başka takipçisinin de silkelenmesini söyleyip eski şarkıları tadında parçalar istemesine de "Salak mısın Cemile?" repliğiyle çıkıştı.

Bir başka takipçisinin de silkelenmesini söyleyip eski şarkıları tadında parçalar istemesine de "Salak mısın Cemile?" repliğiyle çıkıştı.

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