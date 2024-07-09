İbrahim Tatlıses'ten Şiddet mi Görüyor? Dilan Çıtak'ın Açıklaması Büyük Ses Getirdi!
İbrahim Tatlıses'ten Şiddet mi Görüyor? Dilan Çıtak'ın Açıklaması Büyük Ses Getirdi!
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın sosyal medya paylaşımı kısa sürede ortalığı ayağa kaldırdı. Ünlü şarkıcının isim vermeden yaptığı 'Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes bilmeli' açıklaması kafa karıştırdı.
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İbrahim Tatlıses'in 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberliğinden kızı Dilan Çıtak dünyaya gelmişti.
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Ünlü türkücü, kızı Dilan'ı tam 23 yıl sonra kabul etti biliyorsunuz. Tıpkı babası gibi şarkıcı olan Dilan Çıtak'la ünlü türkücü geçtiğimiz yıllarda küslük yaşamış ancak kısa süre sonra barışmışlardı.
İbo Show'a katılıp babasının gözlerinin içine bakarak onun şarkılarını da okuyan Dilan zaman zaman babasıyla anılmaktan rahatsız olduğunu söyleyip, onun gölgesinde olmadığını belirten açıklamalarda bulunuyordu.
İbrahim Tatlıses hakkında yeni bir iddia ortaya atılmıştı. Levent Dörter'le hayatını birleştiren kızını sosyal medyada takip etmeyi bıraktığı ve beraber oldukları fotoğrafları sildiği öne sürülmüştü.
Tüm bu iddialar alevlenmeye başlamışken Dilan Çıtak'tan olay yaratan yeni bir paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı isim vermeden yaptığı açıklamasında yer verdiği "şiddet" iddiasıyla herkesin kafasını karıştırıdı.
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Dilan Çıtak'ın "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim" sözleri şaşkına çevirdi.
"Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım!"
Dilan Çıtak'ın herhangi bir isim vermeden yaptığı açıklamasında "kız çocuğu" dediği için sözlerin babası İbrahim Tatlıses'e yönelik olduğu düşünüldü.
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İbrahim Tatlıses ve kadına karşı şiddet? Ay yok daha neler!
tamam bunu ekranlarda kendileri niye söylemiyor şu internette dolaşan fake hesaplardan ve yalan haberlerden gına geldi artık yaaa
şaşırdık mı? hayır. zaten seveni de anlamıyorum. Çocuğu olarak yasal yolları neyse ona başvursun banane