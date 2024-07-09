İbrahim Tatlıses'ten Şiddet mi Görüyor? Dilan Çıtak'ın Açıklaması Büyük Ses Getirdi!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın sosyal medya paylaşımı kısa sürede ortalığı ayağa kaldırdı. Ünlü şarkıcının isim vermeden yaptığı 'Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes bilmeli' açıklaması kafa karıştırdı.