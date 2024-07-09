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Mika Raun'un Artık Yüzünü Saklamadığı Sevgilisi Batu Kendisi İçin Çölü Yakınca Olanlar Oldu!

Mika Raun'un Artık Yüzünü Saklamadığı Sevgilisi Batu Kendisi İçin Çölü Yakınca Olanlar Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
09.07.2024 - 16:16

TikTok fenomeni Mika Raun Can ve aşkını haykırmalara doyamadığı sevgilisi Batu'yla gittiği yurt dışı seyahatinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Batu'nun sevdiceği Mika'nın adını çöle ateşle yazdırması da tabii yorumları toplamaya yetti.

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Kendine has danslarıyla, twerk atıp ardından kafiyeli cümleler söylemesiyle hafızalara kazınan Mika Can Raun, Cinsiyet geçiş süreciyle beraber sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden oldu.

Kendine has danslarıyla, twerk atıp ardından kafiyeli cümleler söylemesiyle hafızalara kazınan Mika Can Raun, Cinsiyet geçiş süreciyle beraber sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden oldu.

Yaptırdığı estetiklerden sonra adeta bambaşka birine dönüşen ünlü fenomen ameliyatları kadar özel hayatıyla da gündemden düşmez oldu.

Yaptırdığı estetiklerden sonra adeta bambaşka birine dönüşen ünlü fenomen ameliyatları kadar özel hayatıyla da gündemden düşmez oldu.

Bir dönem yüzünü sır gibi sakladığı ve "Kocam" dediği sevgilisi Batu'yla düşman çatlatan Mika'nın videoları çoğu kişide adeta bağımlılık yaptı.

Bir dönem yüzünü sır gibi sakladığı ve "Kocam" dediği sevgilisi Batu'yla düşman çatlatan Mika'nın videoları çoğu kişide adeta bağımlılık yaptı.

Vee hepimizin beklediği oldu! Mika Raun sonunda biricik sevgilisinin yüzünü göstererek hepimize derin bir oh çektirdi. Bunun ardından ikilinin saldırıya uğradığı haberi patlak vermişti hatırlarsınız.

Vee hepimizin beklediği oldu! Mika Raun sonunda biricik sevgilisinin yüzünü göstererek hepimize derin bir oh çektirdi. Bunun ardından ikilinin saldırıya uğradığı haberi patlak vermişti hatırlarsınız.

Tüm detayları da burada vermiştik:

O olayın ardınan gezmeye tozmaya ve aşkını haykırmaya devam ettiği Batu'yla Mısır'a tatile giden Mika bu sefer hem safari yaptı...

O olayın ardınan gezmeye tozmaya ve aşkını haykırmaya devam ettiği Batu'yla Mısır'a tatile giden Mika bu sefer hem safari yaptı...
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Hem de develere binerek ufak bir gezintiye çıktı!

Hem de develere binerek ufak bir gezintiye çıktı!

Mika Raun'un "Benim için çölü bile yakan kocammm 😍🧿♥️" notuyla paylaştığı video ise yine yeniden düşman çatlattı desek yeridir.

Mika Raun'un "Benim için çölü bile yakan kocammm 😍🧿♥️" notuyla paylaştığı video ise yine yeniden düşman çatlattı desek yeridir.

O anları buradan izleyelim...

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