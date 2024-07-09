Mika Raun'un Artık Yüzünü Saklamadığı Sevgilisi Batu Kendisi İçin Çölü Yakınca Olanlar Oldu!

TikTok fenomeni Mika Raun Can ve aşkını haykırmalara doyamadığı sevgilisi Batu'yla gittiği yurt dışı seyahatinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Batu'nun sevdiceği Mika'nın adını çöle ateşle yazdırması da tabii yorumları toplamaya yetti.