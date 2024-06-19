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Sevgilisiyle Beraber Saldırıya Uğrayan Mika Raun Çeşitli İddialar Yayılınca Olayı Detaylıca Anlatıp Ağladı!

Sevgilisiyle Beraber Saldırıya Uğrayan Mika Raun Çeşitli İddialar Yayılınca Olayı Detaylıca Anlatıp Ağladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
19.06.2024 - 13:25 Son Güncelleme: 19.06.2024 - 13:39

Fenomeni Mika Raun, erkek arkadaşıyla beraber saldırıya uğradığını açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada dolaşmaya başlayan iddiaların ardından olayı detaylarıyla anlatan Mika gözyaşları içinde yeni açıklamalarda bulundu.

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Bu zamana kadar yüzünü bir sır gibi sakladığı sevgilisi Batu'yu ilk kez gösterdikten kısa bir süre sonra tatile çıkan Mika Raun korkunç bir olayla gündeme geldi.

Bu zamana kadar yüzünü bir sır gibi sakladığı sevgilisi Batu'yu ilk kez gösterdikten kısa bir süre sonra tatile çıkan Mika Raun korkunç bir olayla gündeme geldi.

Sevgilisi, onun kız kardeşi ve annesiyle beraber saldırıya uğrayan sosyal medya fenomeni yüzünün halini paylaşarak "öldüresiye dövüldüm" diyince ortalık epey karıştı.

Sevgilisi, onun kız kardeşi ve annesiyle beraber saldırıya uğrayan sosyal medya fenomeni yüzünün halini paylaşarak "öldüresiye dövüldüm" diyince ortalık epey karıştı.

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Gündeme bomba gibi düşen olay sonrası sosyal medyada konuyla ilgili pek çok iddia dolaşmaya başladı.

Gündeme bomba gibi düşen olay sonrası sosyal medyada konuyla ilgili pek çok iddia dolaşmaya başladı.

İddiaların yayılmasıyla beraber ilk kez paylaşım yapan Mika Raun tüm yaşadıklarını anbean sosyal medya hesabından yayınladı.

İddiaların yayılmasıyla beraber ilk kez paylaşım yapan Mika Raun tüm yaşadıklarını anbean sosyal medya hesabından yayınladı.

Mika'nın gözyaşları içinde çektiği tüm videoları da sizler için derledik 👇

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