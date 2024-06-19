Danla Bilic "Öldüresiye Dövüldüm" Diyen Mika Raun'un Saldırı Sonrası Kanlar İçindeki Haline Kayıtsız Kalmadı!
Danla Bilic "Öldüresiye Dövüldüm" Diyen Mika Raun'un Saldırı Sonrası Kanlar İçindeki Haline Kayıtsız Kalmadı!
Mika Raun Can, yüzünü yeni gösterdiği sevgilisi Batu'yla beraber gittiği tatilde saldırıya uğradığını açıkladı. Ölesiye dövüldüğünü söyleyen Mika'nın paylaşımı sosyal medyada gündem olurken Danla Bilic de yaşananlara sessiz kalmadı!
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TikTok'ta kendine has dansları ve sözleriyle çektiği videolarla kısa zamanda adını geniş kitlelere duyuran Mika Raun Can sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu.
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Cinsiyet geçiş sürecini tamamlayan sosyal medya fenomeni geçtiğimiz gün korkunç bir olayla gündeme damgasını vurdu.
"Kocam" dediği gizemli sevgilisi Batu'nun yüzünü ilk kez paylaşan Mika Raun tatil için Kalkan'a gitmişti.
Sevgilisiyle saldırıya uğradığını açıklayan Mika, ağlayarak yüzünün kanlar içindeki halini paylaşıp"Öldüresiye dövüldüğünü" açıkladı.
Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen Mika'nın uğradığı saldırı sonrası tepkiler büyürken sessiz kalmayan isimlerden biri de Danla Bilic oldu.
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"Bu barzoluğa artık sinirlenemiyorum bile çok üzülüyorum" diyen Danla Bilic "sokak kendi değerlerine göre kendinde başkalarına ceza kesme hakkı gören canavarlarla dolu" diyerek çıkıştı.
Toplumsal ve gündemdeki konulara kayıtsız kalmadığını bildiğimiz Danla Bilic'in paylaşımını da buradan görebilirsiniz...
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