Değişim Geçiren Demet Akalın Eleştirdiği "Açık" Kombinden Yapınca "Gülşen'i Kıskanıyor" Yorumu Gecikmedi
Değişim Geçiren Demet Akalın Eleştirdiği "Açık" Kombinden Yapınca "Gülşen'i Kıskanıyor" Yorumu Gecikmedi
Son günlerde kendini tepeden tırnağa yenileme kararı alan Demet Akalın önceki akşam sahnedeydi. Spor bir tarz tercih eden ünlü şarkıcının, eleştirdiği tipte kombinle sahneye çıkması 'bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu' da dedirtti tabii. Ayrıca bir kullanıcının 'Gülşen'i kıskanıyor' yorumuna da sessiz kalamadı kendisi.
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Atarlı giderli şarkılarıyla müzik listelerinin vazgeçilmez ismi olan Demet Akalın radikal açıklamaları, anlaşılması güç ve imla hatalarıyla dolu sosyal medya paylaşımları ve sahne tarzıyla sıkça manşetlerdeki yerini alıyor.
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Demo, son günlerde görünüşü ile gündemde biliyorsunuz. Yaza bambaşka biri olarak girme kararı alan Akalın, Gel Konuşalım programında konuyla ilgili ilk açıklamasını yapmıştı:
"Liposuction yaptırdım. Doktorum 6 kilo yağ aldı. Şimdiye dek 10 kilo verdim, daha da vereceğim. Diyet de yapıyorum. Hedefim 10 sene önceki kıyafetlere girebilmek." diyen ünlü şarkıcı kilo verdikten sonra tarzını da değiştirerek saçlarını sarıya boyattı.
Yeni haliyle geçtiğimiz akşam Yalova'da konser veren Demet Akalın'ın spor bir kombinli sahne kostümü pek beğenilmedi.
Konser görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasından sonra eleştiri yağmuruna tutulan Akalın'ın bir dönem diğer kadın sanatçıların topa tuttuğu kombinlere benzer bir kıyafet tercih etmesi de gözlerden kaçmadı.
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Bir dönem kanka olduğu Gülşen'in sahne kostümlerini kafayı takan Demet Akalın'ın "Hangimiz daha çok açalım?", "Sizi çıplaklığa o kadar alıştırdılar ki, asil bir şıklık görünce beyniniz yanıyor" gibi sözlerle "açık giyimi" eleştirip sonra da böyle bir kombin yapmasını kıskançlığa bağlayanlar da oldu.
"Geçmiş aylarda Gülşen'i yerden yere vurup kendisi kilo verince açılması bana çok komik geldi" diyen kullanıcının yorumu Akalın'ın gözünden kaçmadı.
Ünlü şarkıcı "kıskançlık" eleştirisine "Niye kıskanayım 20 sene önce milletin idolü benim vücuttu" diyerek cevap vermesi de elbette dikkat çekti.
Gelin önce bir konser görüntüsünü izleyelim...
Ardından da Demet Akalın'a gelen yorumlara beraber bakalım!
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Siz Demet Akalın'ın kombini hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz...
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