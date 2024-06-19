Değişim Geçiren Demet Akalın Eleştirdiği "Açık" Kombinden Yapınca "Gülşen'i Kıskanıyor" Yorumu Gecikmedi

Son günlerde kendini tepeden tırnağa yenileme kararı alan Demet Akalın önceki akşam sahnedeydi. Spor bir tarz tercih eden ünlü şarkıcının, eleştirdiği tipte kombinle sahneye çıkması 'bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu' da dedirtti tabii. Ayrıca bir kullanıcının 'Gülşen'i kıskanıyor' yorumuna da sessiz kalamadı kendisi.