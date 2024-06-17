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Ceyda Düvenci'yle Boşanan Bülent Şakrak Yeni Aşkı Esra Akpınar'la İlk Paylaşımını Yaptı

Ceyda Düvenci'yle Boşanan Bülent Şakrak Yeni Aşkı Esra Akpınar'la İlk Paylaşımını Yaptı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
18.06.2024 - 01:54

Ceyda Düvenci'den boşandıktan sonra gönlünü oyuncu Esra Akpınar'a kaptıran Bülent Şakrak, yeni sevgilisini sosyal medya hesabından ilk kez paylaştı.

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2015 yılında nikah masasına oturan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ikilisi magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerindendi. Ünlü çiftten gelen ani bir karar ile 8 yıllık evlilikliklerini sonlandırmaları hepimizi hayrete düşürmüştü.

2015 yılında nikah masasına oturan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ikilisi magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerindendi. Ünlü çiftten gelen ani bir karar ile 8 yıllık evlilikliklerini sonlandırmaları hepimizi hayrete düşürmüştü.

Boşanmadan bir süre sonra hareketlenen kulislerde, evliliklerini tek celsede sonlandıran ikilinin boşanma nedeninin ihanet olduğu ileri sürülmüştü.

Boşanmadan bir süre sonra hareketlenen kulislerde, evliliklerini tek celsede sonlandıran ikilinin boşanma nedeninin ihanet olduğu ileri sürülmüştü.

Bülent Şakrak’ın Ceyda Düvenci ile evliyken Esra Akpınar’la yasak aşk yaşadığı iddiaları ortalığı ayağa kaldırmış ancak iddialar hiç netlik kazanmamıştı. Şakrak'sa iddiaları yalanlamıştı.

Tüm dedikoduların ardından Esra Akpınar ve Bülent Şakrak'ın yeni aşka yelken açarak ilişki yaşadığı da belgelenmiş oldu.

Tüm dedikoduların ardından Esra Akpınar ve Bülent Şakrak'ın yeni aşka yelken açarak ilişki yaşadığı da belgelenmiş oldu.

Magazin dünyasının sürpriz ikilisi bu zamana kadar sokaklarda yakalansa da beraber bir paylaşım yapmamıştı, taa kii bu güne kadar...

Magazin dünyasının sürpriz ikilisi bu zamana kadar sokaklarda yakalansa da beraber bir paylaşım yapmamıştı, taa kii bu güne kadar...

Bülent Şakrak sevgilisi Esra Akpınar'la ilk pozunu "Çiçek 🌸" notuyla paylaştı. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan kare epey yorum da topladı.

Bülent Şakrak sevgilisi Esra Akpınar'la ilk pozunu "Çiçek 🌸" notuyla paylaştı. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan kare epey yorum da topladı.
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Sevgilisinin çiçek emojili paylaşımına kayıtsız kalmayan oyuncu Esra Akpınar da mavi bir kalple karşılık verdi.

Sevgilisinin çiçek emojili paylaşımına kayıtsız kalmayan oyuncu Esra Akpınar da mavi bir kalple karşılık verdi.

Gelin oyuncu çiftin arkadaşları ve sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlara da bakalım...

Gelin oyuncu çiftin arkadaşları ve sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlara da bakalım...
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