Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci'yle Evliliğinin Yeni Aşkı Esra Akpınar Yüzünden Bittiği İddiasına Cevap Verdi
Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci'yle Evliliğinin Yeni Aşkı Esra Akpınar Yüzünden Bittiği İddiasına Cevap Verdi
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C6LJKD...
Evlilikleriyle bir dönem herkesin gıpta ettiği Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanması büyük ses getirmişti. İhanet yüzünden ayrıldıkları söylenen Bülent Şakrak önceki akşam sevgilisi Esra Akpınar'la görüntülendi. Yeni aşkı hakkında ilk kez Muhabir Online'a konuşan ünlü oyuncu ihanet iddialarına verdiği cevapla da bir hayli dikkat çekti.
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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 2014 yılında yayınlanan Aşkın Kanunu dizi setinde tanışmış ardından aşk yaşamaya başlamışlardı. 2015 yılında evlenen çiftin Okan Ali adında bir de oğulları olmuştu.
Evlilikleri boşanmayla sonuçlanmasın diye çift terapisine gittikleri ortaya çıkan oyuncu ikilinin hakkında çıkan boşanma iddiaları doğrulandı.
Düvenci boşanma haberlerini de "'Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın… sözler yetersiz kalırmış bazen… Evet gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim…" paylaşımıyla doğrulamıştı.
Oyuncu çift ne yapsa da başarılı olamadı! İkilinin 8 yıllık evliliği İzmir Ödemiş Adliyesi'nde 10 Temmuz 2023 tarihinde görülen 15 dakikalık davayla son buldu.
Yollarını ayırdıktan sonra iki tarafta oldukça mesafeli açıklamalar yapmış ama hiçkimseden boşanmanın gerçek nedenine dair bir açıklama gelmemişti.
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Ceyda ve Bülent çiftinin boşanmasındaki en büyük nedenin "ihanet" olduğu yöndeki haberler ise gündeme bomba gibi düşmüştü. Gazeteci Seyhan Erdağ'ın yönetimindeki Taze Magazin'in özel haberinde boşanma sebebinin başka kadın olduğu öne sürülmüştü.
Hatta bu kadının da en son Maviye Sürgün dizisiyle karşımıza çıkan Esra Akpınar olduğu iddia edilmişti.
Hakkındaki ikinci kadın iddialarını yalanlayan Akpınar"Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim" demişti.
"Duvar örmüş değilim, bir defter kapatmış değilim" diyerek yeni aşka yeşil ışık yakan Bülent Şakrak, sevgilisi önceki gün Esra Akpınar'la Zeynep Bastık konserinde sarmaş dolaş görüntülendi.
Muhabir Online'ın özel haberine göre; önceki gün yeni aşkı Esra Akpınar'la Etiler’de bir mekana girerken görüntülenen Bülent Şakrak, muhabir Tolga Bozduman’ın sorularına cevap verdi.
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Şimdilerde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan Bülent Şakrak, "Esra hanımla ilişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna “Her şey yolunda, keyfimiz yerinde” diyerek ilk kez ilişkisi hakkında konuştu.
Tabii asıl merak edilen konu hakkında soru soruldu ünlü oyuncuya. Şakrak'a Ceyda Düvenci olan evliliğin boşanmayla sonuçlanmasındaki nedenin Esra Akpınar olduğu iddiası hatırlatıldı.
Muhabir Online'a konuşan oyuncu Bülent Şakrak “Öyle bir şey yok. Tamamı saçmalık bunların. Beni bilen bilir bilmeyende kendi bilir.” ifadelerini kullanarak iddiaları yalanladı.
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