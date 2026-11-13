Tansiyon Ölçtürürken Bacak Bacak Üstüne Atmayın: 283 Hastayla Yapılan Çalışmada Değerler 10 mmHg Yükseldi

Pinar, Ataalkin ve Watson'ın 2010'da yayımlanan çalışmasında tansiyon, cıvalı bir tansiyon aletiyle üç aşamada ölçüldü: önce bacaklar açıkken, sonra dizler hizasında çaprazlanmışken, ardından yeniden açıkken. Ölçümleri bu iş için özel eğitim almış üç deneyimli hemşire yaptı.

Katılımcıların 283'ü tansiyon ilacı kullanan ya da kullanmayan hastalardı. Bacak çaprazlandığında hem büyük hem küçük tansiyon istatistiksel olarak anlamlı biçimde yükseldi: sistolik değer yaklaşık 10, diyastolik değer yaklaşık 8 mmHg arttı. Yazarlar sonuç bölümünde, dizde bacak çaprazlamanın tansiyonda belirgin bir artışa yol açtığını kaydetti.