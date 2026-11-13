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Tansiyon Ölçtürürken Bacak Bacak Üstüne Atmayın: 283 Hastayla Yapılan Çalışmada Değerler 10 mmHg Yükseldi

Tansiyon Ölçtürürken Bacak Bacak Üstüne Atmayın: 283 Hastayla Yapılan Çalışmada Değerler 10 mmHg Yükseldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2026 - 20:02
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Tansiyon ölçtürürken bacak bacak üstüne atmak, sonuçları olduğundan yüksek gösterebiliyor. Journal of Clinical Nursing'de yayımlanan bir çalışmada 283 hastanın tansiyonu bacaklar açıkken ve çaprazlanmışken ölçüldü; büyük tansiyon yaklaşık 10, küçük tansiyon yaklaşık 8 mmHg arttı.

Kaynak: PubMed / Journal of Clinical Nursing

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Bacaklar çaprazlandığında büyük tansiyon yaklaşık 10, küçük tansiyon yaklaşık 8 mmHg yükseldi.

Bacaklar çaprazlandığında büyük tansiyon yaklaşık 10, küçük tansiyon yaklaşık 8 mmHg yükseldi.

Pinar, Ataalkin ve Watson'ın 2010'da yayımlanan çalışmasında tansiyon, cıvalı bir tansiyon aletiyle üç aşamada ölçüldü: önce bacaklar açıkken, sonra dizler hizasında çaprazlanmışken, ardından yeniden açıkken. Ölçümleri bu iş için özel eğitim almış üç deneyimli hemşire yaptı.

Katılımcıların 283'ü tansiyon ilacı kullanan ya da kullanmayan hastalardı. Bacak çaprazlandığında hem büyük hem küçük tansiyon istatistiksel olarak anlamlı biçimde yükseldi: sistolik değer yaklaşık 10, diyastolik değer yaklaşık 8 mmHg arttı. Yazarlar sonuç bölümünde, dizde bacak çaprazlamanın tansiyonda belirgin bir artışa yol açtığını kaydetti.

Kılavuzlar ayakların yere basmasını tutarsız belirtiyor, yazarlar ölçüm pozisyonunun standart olmasını istiyor.

Kılavuzlar ayakların yere basmasını tutarsız belirtiyor, yazarlar ölçüm pozisyonunun standart olmasını istiyor.

Araştırmanın çıkış noktası şuydu: Tansiyon ölçümünü etkileyen pek çok etken biliniyor, ancak kılavuzlar hastanın ayaklarını yere düz basması gerektiğini birbiriyle tutarlı biçimde belirtmiyor. Yazarlar bu yüzden ölçüm sırasında bacak pozisyonunun standart hale getirilmesini, yayınlarda da hangi pozisyonda ölçüm yapıldığının yazılmasını önerdi.

Acıbadem'in sağlık yayınında da ölçüm sırasında iki ayağın yere basması, bacakların çaprazlanmaması ve ölçümden önce en az beş dakika sessizce dinlenilmesi öneriliyor. Aynı yayına göre bacak çaprazlamanın yarattığı artış geçici ve kronik hipertansiyon anlamına gelmiyor. Sağlık Bakanlığı'nın kan basıncı ölçümü broşürü de ölçüm sırasında konuşulmamasını ve bacak bacak üstüne atılmamasını istiyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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