Tansiyon Ölçtürürken Bacak Bacak Üstüne Atmayın: 283 Hastayla Yapılan Çalışmada Değerler 10 mmHg Yükseldi
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Tansiyon ölçtürürken bacak bacak üstüne atmak, sonuçları olduğundan yüksek gösterebiliyor. Journal of Clinical Nursing'de yayımlanan bir çalışmada 283 hastanın tansiyonu bacaklar açıkken ve çaprazlanmışken ölçüldü; büyük tansiyon yaklaşık 10, küçük tansiyon yaklaşık 8 mmHg arttı.
Kaynak: PubMed / Journal of Clinical Nursing
Bacaklar çaprazlandığında büyük tansiyon yaklaşık 10, küçük tansiyon yaklaşık 8 mmHg yükseldi.
Kılavuzlar ayakların yere basmasını tutarsız belirtiyor, yazarlar ölçüm pozisyonunun standart olmasını istiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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