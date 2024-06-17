Türk Rock Müziğinin Efsanesi Duman Grubu 11 Yılın Ardından Yeni Albüm Müjdesi Verince Yandı Ortalık!
Türk Rock Müziğinin Efsanesi Duman Grubu 11 Yılın Ardından Yeni Albüm Müjdesi Verince Yandı Ortalık!
Türk Rock müzik tarihinin en efsanevi gruplarından Duman sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla hayranlarının kalp çarpıntısını hızlandırdı. Ünlü grup 11 yılın ardından yeni albüm müjdesi verince sosyal medya adeta yıkıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1999 yılında kurulan Duman grubu adeta ruhumuzun derinliklerine işleyen şarkılarıyla milyonlarca kişinin gönlüne kalıcı olarak yerleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her konserleriyle ortalığı kasıp kavuran, "Bir daha ne zaman ve nerede konser verir?" diye merakla takip edilen ünlü grup sayısız parçasıyla hala hepimizin müzik listelerinin vazgeçilmezi.
Son olarak 13 parçadan oluşan ‘Darmaduman’ adlı albümlerini 2013 yılında müzikseverlerin beğenisine sunan Duman üyeleri epeydir bireysel olarak kariyerlerini sürdürüyorlardı.
Efsane grup tüm hayranlarını sevinçten havaya uçuran bir müjdeli haberle çıkageldi...
Resmi Instagram hesabından hikaye paylaşan Duman “16 parçadan oluşan yeni albümün kayıtlarını tamamladık. Yakında sizlerle” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hadi gelin haberi alan sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlara beraber bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki siz yeni albüme hazır mısınız? Hadi yorumlara...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
17 yıl öncesine götürdü bu haber beni çok mutlu oldum
ay ne müjde ne müjde çok sevindim