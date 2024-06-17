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Türk Rock Müziğinin Efsanesi Duman Grubu 11 Yılın Ardından Yeni Albüm Müjdesi Verince Yandı Ortalık!

Türk Rock Müziğinin Efsanesi Duman Grubu 11 Yılın Ardından Yeni Albüm Müjdesi Verince Yandı Ortalık!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
18.06.2024 - 00:20

Türk Rock müzik tarihinin en efsanevi gruplarından Duman sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla hayranlarının kalp çarpıntısını hızlandırdı. Ünlü grup 11 yılın ardından yeni albüm müjdesi verince sosyal medya adeta yıkıldı.

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1999 yılında kurulan Duman grubu adeta ruhumuzun derinliklerine işleyen şarkılarıyla milyonlarca kişinin gönlüne kalıcı olarak yerleşti.

1999 yılında kurulan Duman grubu adeta ruhumuzun derinliklerine işleyen şarkılarıyla milyonlarca kişinin gönlüne kalıcı olarak yerleşti.

tüm Türkiye tarafından sevilen, her bir albümü, her bir şarkısı ruhumuza işleyen Duman grubunun şarkılarında

Her konserleriyle ortalığı kasıp kavuran, "Bir daha ne zaman ve nerede konser verir?" diye merakla takip edilen ünlü grup sayısız parçasıyla hala hepimizin müzik listelerinin vazgeçilmezi.

Her konserleriyle ortalığı kasıp kavuran, "Bir daha ne zaman ve nerede konser verir?" diye merakla takip edilen ünlü grup sayısız parçasıyla hala hepimizin müzik listelerinin vazgeçilmezi.

Son olarak 13 parçadan oluşan ‘Darmaduman’ adlı albümlerini 2013 yılında müzikseverlerin beğenisine sunan Duman üyeleri epeydir bireysel olarak kariyerlerini sürdürüyorlardı.

Son olarak 13 parçadan oluşan ‘Darmaduman’ adlı albümlerini 2013 yılında müzikseverlerin beğenisine sunan Duman üyeleri epeydir bireysel olarak kariyerlerini sürdürüyorlardı.

Grup üyeleri Kaan Tangöze, Batuhan Mutlugil ve Ari Barokas'ın kendi kariyerlerine bakarak tekliler ve albümler çıkardıklarını biliyorduk.

Efsane grup tüm hayranlarını sevinçten havaya uçuran bir müjdeli haberle çıkageldi...

Efsane grup tüm hayranlarını sevinçten havaya uçuran bir müjdeli haberle çıkageldi...

Duman, Instagram hesabındaki hikayesinde “16 parçadan oluşan yeni albümün kayıtlarını tamamladık. Yakında sizlerle” dedi.

Resmi Instagram hesabından hikaye paylaşan Duman “16 parçadan oluşan yeni albümün kayıtlarını tamamladık. Yakında sizlerle” dedi.

Resmi Instagram hesabından hikaye paylaşan Duman “16 parçadan oluşan yeni albümün kayıtlarını tamamladık. Yakında sizlerle” dedi.
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Hadi gelin haberi alan sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlara beraber bakalım...

Hadi gelin haberi alan sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlara beraber bakalım...
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Peki siz yeni albüme hazır mısınız? Hadi yorumlara...

Peki siz yeni albüme hazır mısınız? Hadi yorumlara...

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Derya

17 yıl öncesine götürdü bu haber beni çok mutlu oldum

Osman Elmallı

ay ne müjde ne müjde çok sevindim