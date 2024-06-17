Kiralık Aşk'ın İkonik İkilisi Onur Büyüktopçu ile Nergis Kumbasar'dan Rekor Kıran Geri Dönüş Açıklaması
Kiralık Aşk'ın İkonik İkilisi Onur Büyüktopçu ile Nergis Kumbasar'dan Rekor Kıran Geri Dönüş Açıklaması
Kiralık Aşk dizisiyle milyonları kendine hayran bırakan Onur Büyüktopçu ile Nergis Kumbasar'ın geri dönüş videoları sosyal medyada viral olmuştu. Milyonlarca kez izlenerek rekor kıran videolar sonrası doğallık kokan açıklama yapan ikilinin sözleri de beğeni topladı.
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2015-2017 yılları arasında Star TV ekranlarında yayınlanan, başrollerinde Elçin Sangu ve Barış Arduç'un yer aldığı Kiralık Aşk dizisi o dönemin en popüler yapımlarından olmuştu.
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Tam 7 yıl önce final yapmasına rağmen her karakteriyle akıllara kazınan dizinin en sevilen ikilisi de şüphesiz Koray ve Nermin'dı.
Onur Büyüktopçu ve Nergis Kumbasar'ın hayat verdiği Koray ve Neriman karakterleri yapımda adeta ikonikleşmişlerdi.
İzleyenleri kırmaktan gülüp geçiren hatta çoğu zaman hepimizde "keşke böyle bir arkadaşlık ilişkim olsa" hissi uyandıran ikili yıllar sonra bir araya geldi.
Tabii hayranlarıyla kavuşmanın tadını alan ünlü ikili ikinci videoyla da ortalığı kırdı geçirdi.
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Onur Büyüktopçu ile Nergis Kumbasar çok geçmeden üçüncü videolarını da "Sizin için part III yaptık🎈" notuyla paylaştı.
Videolarının aşırı beğenip sayısız kez izlenmesinden sonra Muhabir Online kameralarına konuşan mükemmel ikilinin açıklaması adeta samimiyet koktu.
"İnsanlar çok özlemiş bizi"
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