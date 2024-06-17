Kiralık Aşk'ın İkonik İkilisi Onur Büyüktopçu ile Nergis Kumbasar'dan Rekor Kıran Geri Dönüş Açıklaması

Kiralık Aşk dizisiyle milyonları kendine hayran bırakan Onur Büyüktopçu ile Nergis Kumbasar'ın geri dönüş videoları sosyal medyada viral olmuştu. Milyonlarca kez izlenerek rekor kıran videolar sonrası doğallık kokan açıklama yapan ikilinin sözleri de beğeni topladı.