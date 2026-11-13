Belçika Yenilgisinin Ardından Sergen Yalçın'ın Kolundaki Saat Konuşulmaya Başladı
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Türkiye'nin Belçika'ya 2-1 yenildiği maçta A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kolundaki saat dikkat çekti. Saatin lüks saat markalarından birinin sınırlı sayıda üretilen serisine ait olduğu belirtildi. İkinci el piyasadaki değeri ise milyonlarca lirayı buluyor.
Yalçın maçta taktığı saatle gündeme geldi.
Saatin Nautilus serisinden olduğu belirtildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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