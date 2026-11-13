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Belçika Yenilgisinin Ardından Sergen Yalçın'ın Kolundaki Saat Konuşulmaya Başladı

Belçika Yenilgisinin Ardından Sergen Yalçın'ın Kolundaki Saat Konuşulmaya Başladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.11.2026 - 21:22
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Türkiye'nin Belçika'ya 2-1 yenildiği maçta A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kolundaki saat dikkat çekti. Saatin lüks saat markalarından birinin sınırlı sayıda üretilen serisine ait olduğu belirtildi. İkinci el piyasadaki değeri ise milyonlarca lirayı buluyor.

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Yalçın maçta taktığı saatle gündeme geldi.

Yalçın maçta taktığı saatle gündeme geldi.

Türkiye'nin Belçika'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın taktığı lüks saat dikkat çekti. Yalçın'ın kolundaki saatin ikinci el piyasadaki değerinin milyonlarca lirayı bulduğu öne sürüldü.

Saatin Nautilus serisinden olduğu belirtildi.

Saatin Nautilus serisinden olduğu belirtildi.

Yalçın'ın kolundaki saatin Patek Philippe'in Nautilus serisine ait olduğu belirtildi. Söz konusu modelin 2021 yılında sınırlı sayıda üretildiği ifade edildi.

Yalçın'ın taktığı öne sürülen modelin ikinci el piyasa değeri 245 bin ile 300 bin dolar arasında değişiyor. Bu tutarın Türk lirası karşılığı ise yaklaşık 12,5 milyon ile 15 milyon TL arasında kalıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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