Nakajima'nın Oyuna Girer Girmez Kırmızı Kart Gördüğü Anlar Yeniden Viral Oldu

Porto'dan büyük umutlarla transfer edilen Japon futbolcu, 59. dakikada Ghacha'nın yerine oyuna dahil oldu. Oyuna girdikten 18 saniye sonra Jonas Svensson'a sert müdahalede bulunan Nakajima'ya hakem Ali Palabıyık önce sarı kart gösterdi, ancak VAR uyarısının ardından 61. dakikada kartı iptal edip kırmızıya çevirdi. Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartını gören 28 yaşındaki futbolcu büyük şok yaşarken, maçı tribünden izleyen ve o anları hatıra amacıyla kayda alan annesi gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu görüntüler 4 yıl sonra bir kez daha viral olarak uluslararası spor medyasının da ilgisini çekmeyi başardı.