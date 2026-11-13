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Nakajima'nın Oyuna Girer Girmez Kırmızı Kart Gördüğü Anlar Yeniden Viral Oldu

Nakajima'nın Oyuna Girer Girmez Kırmızı Kart Gördüğü Anlar Yeniden Viral Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.11.2026 - 20:38
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Shoya Nakajima'nın Eylül 2022'de Antalyaspor formasıyla oynadığı Adana Demirspor maçındaki kırmızı kart anı yeniden gündemde. Japon futbolcu Porto'dan transfer olduktan sonra çıktığı maçta oyuna girdikten yalnızca 18 saniye sonra sarı kart görmüştü. Karar VAR'dan dönünce tribündeki annesinin tepkisi de kameralara yansımıştı.

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18 saniyede oldu her şey.

Hakem önce sarı, sonra kırmızı kart gösterdi.

Hakem önce sarı, sonra kırmızı kart gösterdi.

Porto'dan büyük umutlarla transfer edilen Japon futbolcu, 59. dakikada Ghacha'nın yerine oyuna dahil oldu. Oyuna girdikten 18 saniye sonra Jonas Svensson'a sert müdahalede bulunan Nakajima'ya hakem Ali Palabıyık önce sarı kart gösterdi, ancak VAR uyarısının ardından 61. dakikada kartı iptal edip kırmızıya çevirdi. Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartını gören 28 yaşındaki futbolcu büyük şok yaşarken, maçı tribünden izleyen ve o anları hatıra amacıyla kayda alan annesi gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu görüntüler 4 yıl sonra bir kez daha viral olarak uluslararası spor medyasının da ilgisini çekmeyi başardı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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