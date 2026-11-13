Nakajima'nın Oyuna Girer Girmez Kırmızı Kart Gördüğü Anlar Yeniden Viral Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Shoya Nakajima'nın Eylül 2022'de Antalyaspor formasıyla oynadığı Adana Demirspor maçındaki kırmızı kart anı yeniden gündemde. Japon futbolcu Porto'dan transfer olduktan sonra çıktığı maçta oyuna girdikten yalnızca 18 saniye sonra sarı kart görmüştü. Karar VAR'dan dönünce tribündeki annesinin tepkisi de kameralara yansımıştı.
18 saniyede oldu her şey.
Hakem önce sarı, sonra kırmızı kart gösterdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın