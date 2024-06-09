Kiralık Aşk'ın Koriş ve Neriman'ı Onur Büyüktopçu ile Nergis Kumbasar Yıllar Sonra Bir Araya Geldi!

2015-2017 yılları Star TV ekranlarında yayınlanan ve dönemine damga vuran Kiralık Aşk, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala çok seviliyor. Hala büyük bir hayran kitlesi olan dizinin sevilen karakterleri Koriş ve Neriman yıllar sonra bir araya gelerek yine güldürmeyi başardı!