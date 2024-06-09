Kiralık Aşk'ın Koriş ve Neriman'ı Onur Büyüktopçu ile Nergis Kumbasar Yıllar Sonra Bir Araya Geldi!
Kiralık Aşk'ın Koriş ve Neriman'ı Onur Büyüktopçu ile Nergis Kumbasar Yıllar Sonra Bir Araya Geldi!
2015-2017 yılları Star TV ekranlarında yayınlanan ve dönemine damga vuran Kiralık Aşk, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala çok seviliyor. Hala büyük bir hayran kitlesi olan dizinin sevilen karakterleri Koriş ve Neriman yıllar sonra bir araya gelerek yine güldürmeyi başardı!
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Elçin Sangu ve Barış Arduç'u bir araya getiren Kiralık Aşk, yaz dizisi olarak başladığı ekran macerasında çok sevilip iki sezon boyunca izleyiciyle buluşmuştu.
Finalinin üstünden 7 yıl geçmesine rağmen hala hafızalarda olan dizi, karakterler arasındaki uyum sebebiyle hala çok seviliyor.
Onur Büyüktopçu ve Nergis Kumbasar'ın canlandırdıkları Koray ve Neriman karakterleri de ayrı beğeni topluyordu.
İkilinin tavırları ve yaptıkları izleyiciyi kahkahaya boğarken bu karakterler adeta oyuncularla bütünleşmişti.
Yıllar sonra bir araya gelen Onur Büyüktopçu ve Nergis Kumbasar, Koriş ve Neriman gibi davrandıkları bir video çekerek yayınladı.
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İkilinin bir araya gelmesi Kiralık Aşk hayranlarına duygusal anlar yaşattı.
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hehh siz yoksunuz uzun zamandan be3i piyasada sizde gelin tam olsun hadi 😂😂
Dizilerini izlememiştim daha önce, sıkıntıdan başladım lakin bu ikisinin sahnelerini atlamaktan parmağım acıdı.