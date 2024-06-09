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Survivor'da Nagihan'ın "Onun Durumu İyi Değil" Dediği Mustafa Kemal, Lüks Arabasıyla Gündem Oldu!

Survivor'da Nagihan'ın "Onun Durumu İyi Değil" Dediği Mustafa Kemal, Lüks Arabasıyla Gündem Oldu!

survivor
themyscira - Onedio İçerik Editörü
09.06.2024 - 18:15

Survivor All Star 2024'te yarışan Mustafa Kemal, yarışmadaki performansının yanı sıra Nagihan'ın açıklamasıyla gündeme gelmişti. Durumu iyi olmadığından yarışması için Nagihan tarafından ikna edilmeye çalışılan Mustafa Kemal, lüks arabasıyla gündem oldu.

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Survivor All Star 2024'ün sevilen yarışmacılarından biri olmayı başaran Mustafa Kemal Kurt, Türk Rugby Milli Takımı'nın oyuncusu olarak da tanınıyordu.

Survivor All Star 2024'ün sevilen yarışmacılarından biri olmayı başaran Mustafa Kemal Kurt, Türk Rugby Milli Takımı'nın oyuncusu olarak da tanınıyordu.

Yarışmadaki performansı istediği boyutlara ulaşamayan Mustafa Kemal, geçtiğimiz aylarda yarışmaya veda etmişti.

Yarışmadaki performansı istediği boyutlara ulaşamayan Mustafa Kemal, geçtiğimiz aylarda yarışmaya veda etmişti.

Yarışmada Yunus Emre'yle yaşadıkları tartışma sonucu Mustafa Kemal'in yarışmadan ayrılma kararı almasıyla Nagihan, Acun Ilıcalı'dan bir istekte bulunmuştu.

Yarışmada Yunus Emre'yle yaşadıkları tartışma sonucu Mustafa Kemal'in yarışmadan ayrılma kararı almasıyla Nagihan, Acun Ilıcalı'dan bir istekte bulunmuştu.

Konseyde Nagihan'ın "Mustafa Kemal'in 9 aylık çocuğu var ve maddi olarak ihtiyacı var. Ben rica ediyorum lütfen geri döndürün" cümleleri yanıt bulmuş ve Mustafa Kemal yarışmaya geri dönmüştü.

Konseyde Nagihan'ın "Mustafa Kemal'in 9 aylık çocuğu var ve maddi olarak ihtiyacı var. Ben rica ediyorum lütfen geri döndürün" cümleleri yanıt bulmuş ve Mustafa Kemal yarışmaya geri dönmüştü.

Bu sözlerden aylar sonra Mustafa Kemal, yaptığı lüks araba paylaşımıyla gündem oldu!

Bu sözlerden aylar sonra Mustafa Kemal, yaptığı lüks araba paylaşımıyla gündem oldu!
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