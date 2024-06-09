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Herkesin Heyecanla Beklediği MasterChef'in Yayın Tarihi Belli Oldu!

Herkesin Heyecanla Beklediği MasterChef'in Yayın Tarihi Belli Oldu!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
09.06.2024 - 14:55

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, yeni sezonu ile başlıyor. Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu bu sezon da şef koltuklarındaki yerini aldı, yeni yayın tarihi belli oldu.

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Ekranların soluksuz izlenen yarışmalarından MasterChef Türkiye, sonunda başlıyor.

Ekranların soluksuz izlenen yarışmalarından MasterChef Türkiye, sonunda başlıyor.

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği yemek yarışması yaz aylarının vazgeçilmezi!

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği yemek yarışması yaz aylarının vazgeçilmezi!

Her yeni sezonda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile yepyeni yemekler öğreniyoruz. Yarışma rekabeti ile stresimizi atıyoruz.

Her yeni sezonda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile yepyeni yemekler öğreniyoruz. Yarışma rekabeti ile stresimizi atıyoruz.

Survivor All Star'ın hemen ardından ekranlara gelecek MasterChef 14 Haziran Cuma saat 20.00'de ilk bölümüyle TV8'de yayınlanacak.

Survivor All Star'ın hemen ardından ekranlara gelecek MasterChef 14 Haziran Cuma saat 20.00'de ilk bölümüyle TV8'de yayınlanacak.

Meraklısı için tanıtımı aşağıya bırakıyoruz👇🏻

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