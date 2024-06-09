Ahmet Selim Kul'dan Duygusal Paylaşım! Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın Buluşmasına Ev Sahipliği Yapmıştı
Ahmet Selim Kul'dan Duygusal Paylaşım! Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın Buluşmasına Ev Sahipliği Yapmıştı
Aziz Yıldırım ve Ali Koç'u canlı yayında konuk eden HaberTürk'ten Ahmet Selim Kul, tarihi anlardan sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kul, bir video mesajla 'En büyük hedefimi gerçekleştirdim.' dedi.
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Fenerbahçe'de bugün gerçekleşen seçim öncesinde başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım sürpriz bir kararla canlı yayına çıktı.
Yıldırım, Koç'un 6 yıldır yinelediği davetini kabul ederek HaberTürk ekranlarında Ahmet Selim Kul'un konuğu oldu.
İkili, sarı-lacivertli kulübe ve aralarında yaşananlara dair önemli açıklamalarda bulundu.
Tarihi yayının moderatörlüğünü üstlenen Ahmet Selim Kul, programın ardından paylaşımda bulundu.
Kul, "Dile getirdikten sadece 2 gün sonra mesleki en büyük hedefimi gerçekletirdim. Hayal etmeden başaramazsın…" dedi.
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