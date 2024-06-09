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Ahmet Selim Kul'dan Duygusal Paylaşım! Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın Buluşmasına Ev Sahipliği Yapmıştı

Ahmet Selim Kul'dan Duygusal Paylaşım! Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın Buluşmasına Ev Sahipliği Yapmıştı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.06.2024 - 16:03

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'u canlı yayında konuk eden HaberTürk'ten Ahmet Selim Kul, tarihi anlardan sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kul, bir video mesajla 'En büyük hedefimi gerçekleştirdim.' dedi.

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Fenerbahçe'de bugün gerçekleşen seçim öncesinde başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım sürpriz bir kararla canlı yayına çıktı.

Fenerbahçe'de bugün gerçekleşen seçim öncesinde başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım sürpriz bir kararla canlı yayına çıktı.

Yıldırım, Koç'un 6 yıldır yinelediği davetini kabul ederek HaberTürk ekranlarında Ahmet Selim Kul'un konuğu oldu.

Yıldırım, Koç'un 6 yıldır yinelediği davetini kabul ederek HaberTürk ekranlarında Ahmet Selim Kul'un konuğu oldu.

İkili, sarı-lacivertli kulübe ve aralarında yaşananlara dair önemli açıklamalarda bulundu.

İkili, sarı-lacivertli kulübe ve aralarında yaşananlara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Tarihi yayının moderatörlüğünü üstlenen Ahmet Selim Kul, programın ardından paylaşımda bulundu.

Tarihi yayının moderatörlüğünü üstlenen Ahmet Selim Kul, programın ardından paylaşımda bulundu.

Kul, "Dile getirdikten sadece 2 gün sonra mesleki en büyük hedefimi gerçekletirdim. Hayal etmeden başaramazsın…" dedi.

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kayra han

Hazırlıksız yakalandı kral. Sosyal medya çok acımasız. Akşamdan beri adamla geçmedikleri taşak kalmadı. Tamam yeter la, sanki sizi oturtsak oraya gıkınızı çı... Devamını Gör