Yapay Zeka Yine Neler Yaptı Neler: Türk Ünlü Erkekler Bu Kez de GTA Karakterine Dönüştü!
Yapay Zeka Yine Neler Yaptı Neler: Türk Ünlü Erkekler Bu Kez de GTA Karakterine Dönüştü!
Instagram'daki '@yapayzekacann' adlı hesap yapay zeka ile görenleri epey güldüren bir çalışma ortaya çıktı. Ünlü Türk erkekleri GTA oyununa yollayan çalışmada hepsi birer karaktere dönüştü.
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Tüm dünyayla beraber ülkemizi de kasıp kavuran yapay zeka ile aklımızın ucundan geçmeyen görüntüleri karşımızda görebiliyoruz.
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Yapay zekayı kullanarak "gerçek mi değil mi?" diye ayırmakta zorlandığımız işler ortaya çıkaranlar ise çalışmalarına ünlüler dünyasını sıkça alet ediyor.
Bir yaşlanıp bir gençleşen, bir Barbie'ye dönüşüp bir farklı karaktere bürünen ünlüler bu sefer de farklı görsellerle karşımıza çıktı!
@yapayzekacann adlı bir Instagram hesabı, bu kez de birbirinden başarılı Türk ünlü erkekleri dünyanın en popüler oyunlarından GTA karakterlerine dönüştürdü! Hadi görselleri beraber görelim...
Yılmaz Erdoğan:
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Acun Ilıcalı:
Tolga Çevik:
Aras Bulut İynemli:
Çağatay Ulusoy:
Rıza Kocaoğlu:
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olmamış.acun siyah giyer:)