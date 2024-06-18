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Yapay Zeka Yine Neler Yaptı Neler: Türk Ünlü Erkekler Bu Kez de GTA Karakterine Dönüştü!

Yapay Zeka Yine Neler Yaptı Neler: Türk Ünlü Erkekler Bu Kez de GTA Karakterine Dönüştü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
18.06.2024 - 10:31

Instagram'daki '@yapayzekacann' adlı hesap yapay zeka ile görenleri epey güldüren bir çalışma ortaya çıktı. Ünlü Türk erkekleri GTA oyununa yollayan çalışmada hepsi birer karaktere dönüştü.

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Tüm dünyayla beraber ülkemizi de kasıp kavuran yapay zeka ile aklımızın ucundan geçmeyen görüntüleri karşımızda görebiliyoruz.

Tüm dünyayla beraber ülkemizi de kasıp kavuran yapay zeka ile aklımızın ucundan geçmeyen görüntüleri karşımızda görebiliyoruz.

Yapay zekayı kullanarak "gerçek mi değil mi?" diye ayırmakta zorlandığımız işler ortaya çıkaranlar ise çalışmalarına ünlüler dünyasını sıkça alet ediyor.

Yapay zekayı kullanarak "gerçek mi değil mi?" diye ayırmakta zorlandığımız işler ortaya çıkaranlar ise çalışmalarına ünlüler dünyasını sıkça alet ediyor.

Yapay zekanın aklımızı başından aldığı birkaç içeriği sizlerle paylaşalım 👇

👇👇

Bir yaşlanıp bir gençleşen, bir Barbie'ye dönüşüp bir farklı karaktere bürünen ünlüler bu sefer de farklı görsellerle karşımıza çıktı!

Bir yaşlanıp bir gençleşen, bir Barbie'ye dönüşüp bir farklı karaktere bürünen ünlüler bu sefer de farklı görsellerle karşımıza çıktı!

@yapayzekacann adlı bir Instagram hesabı, bu kez de birbirinden başarılı Türk ünlü erkekleri dünyanın en popüler oyunlarından GTA karakterlerine dönüştürdü! Hadi görselleri beraber görelim...

@yapayzekacann adlı bir Instagram hesabı, bu kez de birbirinden başarılı Türk ünlü erkekleri dünyanın en popüler oyunlarından GTA karakterlerine dönüştürdü! Hadi görselleri beraber görelim...

Yılmaz Erdoğan:

Yılmaz Erdoğan:
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Acun Ilıcalı:

Acun Ilıcalı:

Tolga Çevik:

Tolga Çevik:

Aras Bulut İynemli:

Aras Bulut İynemli:

Çağatay Ulusoy:

Çağatay Ulusoy:

Rıza Kocaoğlu:

Rıza Kocaoğlu:

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Nokta virgül

olmamış.acun siyah giyer:)