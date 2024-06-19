İlk Sevgili Paylaşımı Yapılmıştı: Bülent Şakrak ve Yeni Aşkı Esra Akpınar Tatilde Kameralara Yakalandı

Yılın sürpriz aşklarından Bülent Şakrak ve sevgilisi Esra Akpınar geçtiğimiz günlerde ilk aşk paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; oyuncu ikili bu sefer de tatil için gittikleri Çeşme'de kameralara takıldı.