İlk Sevgili Paylaşımı Yapılmıştı: Bülent Şakrak ve Yeni Aşkı Esra Akpınar Tatilde Kameralara Yakalandı
İlk Sevgili Paylaşımı Yapılmıştı: Bülent Şakrak ve Yeni Aşkı Esra Akpınar Tatilde Kameralara Yakalandı
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2015'te dünyaevine giren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak magazinin örnek çiftleri arasında yer alırken 8 yıllık evlilikliklerini ani bir kararla sonlandırmaları gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Boşanma haberleriyle herkesi şaşkına çeviren ikili yollarını ayırdıktan sonra yeni aşklara kapılarını kapatmadı. Ceyda Düvenci, radyo programcısı Güçlü Mete'yle aşk yaşarken Bülent Şakrak da Esra Akpınar'la yeni bir ilişkiye başladı.
Magazin gündeminin sürpriz ikilisinin aşkları belgelendikten sonra tüm gözler üzerlerine çevrildi tabii...
Bülent Şakrak geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ilk kez aşkına dair bir paylaşım yapmıştı. Kalplerin ve çiçeklerin uçuştuğu romantik kare büyük beğeni toplamıştı.
Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; oyuncu çift İstanbul'un ardından ilk kez tatil için gittikleri Çeşme'de kameralara yakalandı.
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Sıcak havalardan bunalıp deniz keyfi yapan ikili ilk olarak suyun için sohbet ederken görüntülendi. Ardından da masmavi denizin keyfini sürdüler.
Sevgilisi Esra Akpınar'la muhabbet eden Bülent Şakrak’ın aşkının yanağına öpücük kondurduğu anlar da elbette gözlerden kaçmadı.
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