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İlk Sevgili Paylaşımı Yapılmıştı: Bülent Şakrak ve Yeni Aşkı Esra Akpınar Tatilde Kameralara Yakalandı

İlk Sevgili Paylaşımı Yapılmıştı: Bülent Şakrak ve Yeni Aşkı Esra Akpınar Tatilde Kameralara Yakalandı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
19.06.2024 - 12:05

Yılın sürpriz aşklarından Bülent Şakrak ve sevgilisi Esra Akpınar geçtiğimiz günlerde ilk aşk paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; oyuncu ikili bu sefer de tatil için gittikleri Çeşme'de kameralara takıldı.

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2015'te dünyaevine giren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak magazinin örnek çiftleri arasında yer alırken 8 yıllık evlilikliklerini ani bir kararla sonlandırmaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

2015'te dünyaevine giren Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak magazinin örnek çiftleri arasında yer alırken 8 yıllık evlilikliklerini ani bir kararla sonlandırmaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Boşanma haberleriyle herkesi şaşkına çeviren ikili yollarını ayırdıktan sonra yeni aşklara kapılarını kapatmadı. Ceyda Düvenci, radyo programcısı Güçlü Mete'yle aşk yaşarken Bülent Şakrak da Esra Akpınar'la yeni bir ilişkiye başladı.

Boşanma haberleriyle herkesi şaşkına çeviren ikili yollarını ayırdıktan sonra yeni aşklara kapılarını kapatmadı. Ceyda Düvenci, radyo programcısı Güçlü Mete'yle aşk yaşarken Bülent Şakrak da Esra Akpınar'la yeni bir ilişkiye başladı.

Magazin gündeminin sürpriz ikilisinin aşkları belgelendikten sonra tüm gözler üzerlerine çevrildi tabii...

Magazin gündeminin sürpriz ikilisinin aşkları belgelendikten sonra tüm gözler üzerlerine çevrildi tabii...

Bülent Şakrak geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ilk kez aşkına dair bir paylaşım yapmıştı. Kalplerin ve çiçeklerin uçuştuğu romantik kare büyük beğeni toplamıştı.

Bülent Şakrak geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ilk kez aşkına dair bir paylaşım yapmıştı. Kalplerin ve çiçeklerin uçuştuğu romantik kare büyük beğeni toplamıştı.

Kısa sürede gündem olan kareye gelen yorumları da içeriğimizde vermiştik:

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; oyuncu çift İstanbul'un ardından ilk kez tatil için gittikleri Çeşme'de kameralara yakalandı.

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; oyuncu çift İstanbul'un ardından ilk kez tatil için gittikleri Çeşme'de kameralara yakalandı.
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Sıcak havalardan bunalıp deniz keyfi yapan ikili ilk olarak suyun için sohbet ederken görüntülendi. Ardından da masmavi denizin keyfini sürdüler.

Sıcak havalardan bunalıp deniz keyfi yapan ikili ilk olarak suyun için sohbet ederken görüntülendi. Ardından da masmavi denizin keyfini sürdüler.

Sevgilisi Esra Akpınar'la muhabbet eden Bülent Şakrak’ın aşkının yanağına öpücük kondurduğu anlar da elbette gözlerden kaçmadı.

Sevgilisi Esra Akpınar'la muhabbet eden Bülent Şakrak’ın aşkının yanağına öpücük kondurduğu anlar da elbette gözlerden kaçmadı.

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