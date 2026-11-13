Hayko Cepkin’in Yalnızca Müziğine Değil Kendisine De Hayran Olmamızın 10 Sebebi

Bazı sanatçılar vardır, şarkılarını dinlemek güzeldir ama onları canlı izlemek bambaşka bir deneyimdir. Hayko Cepkin kesinlikle bu isimlerden biri. Seyirciyle kurduğu iletişim, sahnedeki enerjisi ve her konseri özel bir gösteriye dönüştürmek için gösterdiği çaba onu farklı bir yere koyuyor. Sanırım kendisini yalnızca müziğiyle değil, sahnede ve sahne dışında ortaya koyduğu karakteriyle de sevmemizin en büyük nedeni bu.