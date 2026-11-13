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Hayko Cepkin’in Yalnızca Müziğine Değil Kendisine De Hayran Olmamızın 10 Sebebi

etiket Hayko Cepkin’in Yalnızca Müziğine Değil Kendisine De Hayran Olmamızın 10 Sebebi

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
13.11.2026 - 20:01
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Hayko Cepkin, Türkiye'de kendine ait bir müzik dünyası yaratmayı başarmış nadir isimlerden biri. Sesi, sahne şovları, tarzı ve yıllardır değişmeyen özgünlüğüyle onu yalnızca bir müzisyen olarak değerlendirmek biraz haksızlık olur. Üstelik işin güzel tarafı, sahnede gördüğümüz o sıra dışı karakterin arkasında da oldukça ilginç bir insan var. Peki, Hayko Cepkin'i bu kadar özel yapan ne? 🤔

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1. Kendi müzik dünyasını yaratmaktan hiç vazgeçmedi!

1. Kendi müzik dünyasını yaratmaktan hiç vazgeçmedi!

Hayko Cepkin'i diğer müzisyenlerden ayıran en önemli özelliklerden biri, hiçbir zaman belli kalıplara sığmaya çalışmaması. Metal, rock, elektronik müzik, gotik öğeler ve klasik müzik etkilerini kendi tarzında birleştirmeyi başardı. Üstelik bunu yaparken yıllar içinde kendi müzikal kimliğinden de ödün vermedi. Bir Hayko Cepkin şarkısını birkaç saniye dinlediğimizde kimin söylediğini anlamamız boşuna değil!

2. Sahneye çıktığında bambaşka birine dönüşüyor!

2. Sahneye çıktığında bambaşka birine dönüşüyor!

Hayko Cepkin konserine gidenler ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Kendine özgü makyajları, kostümleri, mimikleri ve sahne hareketleriyle konserlerini adeta tiyatro gösterisine dönüştürüyor. Bazen bir şarkıyı dinlemekten çok, sahnede anlatılan hikâyenin içine çekiliyorsunuz. Zaten kendisinin de en çok hatırlanmasını istediği şey canlı performansı!

3. Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ile aynı sahneyi paylaşacak!

3. Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ile aynı sahneyi paylaşacak!

Hayko Cepkin'in farklı müzik türlerini bir araya getirme konusundaki cesaretini seviyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri de Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve Dans Topluluğu ile gerçekleştireceği konserler. 130 kişilik dev kadroyla aynı sahneyi paylaşacak olan sanatçı, kendi şarkılarını da bu özel repertuvara dahil edecek. 8-12 Aralık 2026 tarihleri arasında Ankara ve İstanbul'da gerçekleşecek bu konserler, gerçekten alışılmışın dışında bir müzik deneyimi vadediyor!

Bu etkinlik için biletinizi hemen alabilirsiniz.

4. Müzik eğitimini hiçbir zaman bir kenara bırakmadı.

4. Müzik eğitimini hiçbir zaman bir kenara bırakmadı.

Hayko Cepkin'in müzikal altyapısının ne kadar güçlü olduğunu biliyor muydunuz? Piyano, şan, solfej ve müzik teorisi üzerine eğitim alan sanatçı, profesyonel kariyerine de klavyeci ve aranjör olarak başladı. Yani yalnızca sahnede güçlü bir vokal değil, müziğin mutfağında da oldukça deneyimli bir isim. Şarkılarındaki farklı müzikal dokuların nereden geldiğini öğrenince insan şaşırmıyor.

5. Görünüşü konusunda başkalarının ne düşündüğünü pek umursamıyor.

5. Görünüşü konusunda başkalarının ne düşündüğünü pek umursamıyor.

Makyajları, saçları, kostümleri ve yıllar içinde değişen sahne imajıyla Hayko Cepkin, kendisini ifade etmekten hiçbir zaman çekinmedi. Üstelik bunu yalnızca dikkat çekmek için değil, müziğinin yarattığı atmosferin bir parçası olarak kullanıyor. Her albüm döneminde farklı bir görsel dünya oluşturması da bunun güzel bir örneği.

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6. Hayallerini gerçekleştirmek için risk almaktan korkmuyor!

6. Hayallerini gerçekleştirmek için risk almaktan korkmuyor!

Bir sanatçının hayal ettiği sahne şovunu gerçekleştirmesi için bazen gerçekten cesur olması gerekiyor. Hayko Cepkin, paraşütle sahneye inmekten plastik makyajlar ve özel dekorlar kullanmaya kadar pek çok farklı deneyime imza attı. Hatta Beşiktaş'ın stadında iki kez konser verme hayalini de gerçekleştirdi. Kendisi için imkânsız görünen şeyleri denemekten çekinmemesi gerçekten takdire değer.

7. Şarkılarında duygularını saklamıyor.

Hayko Cepkin'in şarkılarını yalnızca sert gitarlar ve güçlü vokallerden ibaret görmek büyük haksızlık olur. Özellikle sözlerinde öfke, kırgınlık, yalnızlık, aşk ve çaresizlik gibi pek çok duyguyla karşılaşıyoruz. Bir şarkısında insanı yerinden kaldırırken diğerinde oturup uzun uzun düşündürebiliyor. Dinleyicisiyle kurduğu bağın bu kadar güçlü olmasının nedenlerinden biri de tam olarak bu.

8. Tiyatro sahnesinde de kendisini kanıtladı!

8. Tiyatro sahnesinde de kendisini kanıtladı!

Hayko Cepkin'in yetenekleri müzikle sınırlı değil. Kendisi, dünyaca ünlü Jekyll & Hyde müzikalinde başrol üstlenerek tiyatro sahnesinde de yer aldı. Üstelik bu performansıyla ödüller kazanmayı da başardı. Sahnedeki teatral tavırlarının nereden geldiğini düşününce bu alanda da başarılı olması pek şaşırtıcı değil.

9. Yıllardır kendi çizgisini korumayı başarıyor.

9. Yıllardır kendi çizgisini korumayı başarıyor.

2005 yılında yayımladığı ilk albümü Sakin Olmam Lazım'dan bugüne kadar Hayko Cepkin'in müzikal yolculuğunda pek çok değişiklik yaşandı. Ancak kendine has sound'u, görsel dünyası ve sahne anlayışı hep korundu. Popüler olanı takip etmek yerine kendi üretmek istediği müziğin peşinden gitmesi, onu yıllardır dinleyicileri için özel kılan şeylerden biri. Aradan geçen onca yıla rağmen hâlâ yeni projeleriyle heyecan yaratabilmesi de cabası!

10. Sadece müzisyen değil, aynı zamanda gerçek bir sahne insanı!

10. Sadece müzisyen değil, aynı zamanda gerçek bir sahne insanı!

Bazı sanatçılar vardır, şarkılarını dinlemek güzeldir ama onları canlı izlemek bambaşka bir deneyimdir. Hayko Cepkin kesinlikle bu isimlerden biri. Seyirciyle kurduğu iletişim, sahnedeki enerjisi ve her konseri özel bir gösteriye dönüştürmek için gösterdiği çaba onu farklı bir yere koyuyor. Sanırım kendisini yalnızca müziğiyle değil, sahnede ve sahne dışında ortaya koyduğu karakteriyle de sevmemizin en büyük nedeni bu.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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