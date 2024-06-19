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Tam Bir Erkek Annesi Olan Ezgi Mola Parka Götürdüğü Oğlu Can'la Yaptığı Koyu Sohbetle Mest Etti

Tam Bir Erkek Annesi Olan Ezgi Mola Parka Götürdüğü Oğlu Can'la Yaptığı Koyu Sohbetle Mest Etti

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
19.06.2024 - 11:17

Anne olduğu günden bu yana paylaşımları daha da yakından takip edilen Ezgi Mola yine gözlerden kalplar çıkartan videosuyla sosyal medyayı gülücüklere boğdu. Oğlu Can'la koyu sohbete giren Mola'nın sözleri yine 'annelik be' dedirtti.

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Ülkemizin en yetenekli kadın oyuncularından biri olan Ezgi Mola kariyerini günden güne zirveye taşırken özel hayatıyla da gözleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Ülkemizin en yetenekli kadın oyuncularından biri olan Ezgi Mola kariyerini günden güne zirveye taşırken özel hayatıyla da gözleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Yetenekli oyuncu, 2019 yılında gönlünü kaptırdığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile geçtiğimiz yıl 8 Mayıs'ta dünyaevine girmişti.

Yetenekli oyuncu, 2019 yılında gönlünü kaptırdığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile geçtiğimiz yıl 8 Mayıs'ta dünyaevine girmişti.

Düğünden kısa bir zaman sonra müjdeli haberi veren ikilinin bebek bekledikleri haberi tüm sevenlerini heyecanlandırmıştı.

Düğünden kısa bir zaman sonra müjdeli haberi veren ikilinin bebek bekledikleri haberi tüm sevenlerini heyecanlandırmıştı.

Hamileliğinde yaptığı paylaşımlarla yüreklerimizi ısıtan ünlü oyuncu Can adını verdikleri oğlunu 23 Kasım'da kucağına almıştı!

Hamileliğinde yaptığı paylaşımlarla yüreklerimizi ısıtan ünlü oyuncu Can adını verdikleri oğlunu 23 Kasım'da kucağına almıştı!

Biricik oğluşunu koynundan bir an olsun ayırmayan Ezgi Mola'nın bebeğiyle yaptığı paylaşımlar gözlerimizden kalpler çıkarmaya devam ediyor.

Biricik oğluşunu koynundan bir an olsun ayırmayan Ezgi Mola'nın bebeğiyle yaptığı paylaşımlar gözlerimizden kalpler çıkarmaya devam ediyor.
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Biricik oğluşuyla en doğal ve eğlenceli hallerini paylaşarak doğuştan anne olduğuna şahit olduğumuz Ezgi Mola yepyeni paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

Biricik oğluşuyla en doğal ve eğlenceli hallerini paylaşarak doğuştan anne olduğuna şahit olduğumuz Ezgi Mola yepyeni paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

Başarılı oyuncunun "İşte annelik" dedirten kareleri de her defasında büyük beğeni topladı:

Parka götürdüğü oğlu Can'ı "Biraz konuş da kafam dağılsın dedi" notuyla paylaşan Mola'nın annelerin iç sesi olan sözleri yine kırdı geçirdi.

Parka götürdüğü oğlu Can'ı "Biraz konuş da kafam dağılsın dedi" notuyla paylaşan Mola'nın annelerin iç sesi olan sözleri yine kırdı geçirdi.

O anları da buradan izleyebilirsiniz:

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