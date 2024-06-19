Demet Akalın Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Kuzeninin Hayatını Kaybettiğini Duyurdu!
Demet Akalın Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Kuzeninin Hayatını Kaybettiğini Duyurdu!
Demet Akalın, sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan küçük Tunahan'ın son hali üzerinden büyük kuzeninin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemlerde gündem düşmeyen sokak köpekleri saldırılarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sefer de Demet Akalın aktif olarak kullandığı X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı acı paylaşımla gündeme damgasını vurdu.
Ünlü şarkıcı, Ankara’da yaşayan minik Tunahan’ın okula giderken 20 tane köpeğin saldırısı sonrası çekilen videosunu alıntıladı.
Tunahan'ın son hali hakkında yapılan paylaşıma kayıtsız kalamayan Demet Akalın büyük kuzeninin sokak köpekleri tarafından uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.
Akalın acı haberi "2 evlat annesiz kaldı..." diyerek paylaştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Mama lobisi yüzünden bir care bulunamiyor bu soruna.
Dünyaya bir sığdıramadınız can dostlarımızı, ne olmuş öldüyse?. Patili dostlarımız aç mı kalsın oyun istemişlerdir veya cebinde mama taşısa bunlar olmazdı. B... Devamını Gör
Bu köpekler toplanacak uyutulacak başka yolu yok dünya üzerindeki hiçbir canlı insandan değerli değil
Bunlar hep kötü insanların uydurduğu, can dostlarımızın toplanması için uydurulmuş bahaneler arkadaşlar. İnanmayın ve derneklere para gönderin lütfen yeni po... Devamını Gör