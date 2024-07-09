Oğlunun Okuluna Çok Para Verince "Influncer Ana" Olma Kararı Alan Pucca'dan Özlem Öz'e Büyük Taş Geldi!
Oğlunun Okuluna Çok Para Verince "Influncer Ana" Olma Kararı Alan Pucca'dan Özlem Öz'e Büyük Taş Geldi!
Adını çoğunlukla yaşadığı polemiklerle duyduğumuz Pucca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla öne çıkmaya devam ediyor. Ünlü yazar, oğlunun okuluna ödediği paradan dert yanarken olaylı sosyal medya fenomeni Özlem Öz'e fena taş attı!
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Selen Pınar Işık nam-ı diğer Pucca sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri. Kendisi kariyerinden çalkantılı evlilik hayatına kadar yaşamının her yönünü mizahi bir dille aktarmaya devam ediyor.
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Blog yazıları ve kitaplarıyla hayatımızdaki yerini kalıcı hale getiren Pucca özel hayatına dair yaşadıkları olaylarla gündemden düşmüyor.
Sevgilisi Osman Karagöz 16 Eylül 2015 tarihinde evlenerek tüm bekarlara umut ışığı olan Pucca'nın 2017 yılında Batı adında bir oğlu dünyaya gelmişti.
İnişli çıkışlı evliliklerini hiç alışık olmadığımız bir türden bitiren ikilinin boşanmasından sonra Batı'nın velayeti annede kaldı. Oğlunu sosyal medyada sıkça paylaşan Pucca, Instagram hesabından yaptığı göndermeli paylaşımla yine ve yeniden gündem oldu.
Çocuğunun okuluna çok para ödediğini takipçileriyle paylaşan Pucca "influencer ana" olma isteği üzerinden Polatgiller davası sonrası dikkat çeken Özlem Öz'e taş attı.
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"Fotoğraf çekimi, Flash Tv skeçleri yapmam lazım" diyen fenomen yazarın "Keçiboynuzunu da dayadım mı bitti gitti" diyişi de dikkatlerden kaçmadı.
Sosyal medyada takip edenler bilir, Özlem ve Tayyar Öz çifti sürekli reklamını yaptıkları keçiboynuzunu çocuklarına yedirirken paylaşımlar yapıyorlar.
"'Sonra hangi villayı alayım teyzoşlar' diye sorarım artık" da yazan Pucca, her ne kadar isim vermeden iğneleme yapsa da hepimiz kim olduğunu anladık...
Pucca'nın paylaşımını da buradan görebilirsiniz...
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