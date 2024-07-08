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Güldür Güldür Oyuncularının, Arkadaşları Onur Atilla'nın Nez Aşkını Geçiştirirken Söyledikleri Dikkat Çekti

Güldür Güldür Oyuncularının, Arkadaşları Onur Atilla'nın Nez Aşkını Geçiştirirken Söyledikleri Dikkat Çekti

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
08.07.2024 - 17:39

Geçtiğimiz akşam bir düğünde görüntülenen Güldür Güldür ekibi üyelerine, yakın zamanda boşanıp Nez'le aşk yaşamaya başlayan Onur Atilla hakkında sorular yöneltildi. Onur Buldu, yakın arkadaşının özel hayat sorusuna verdiği 'Şimdi eşeğin aklına karpuz kabuğu sokmayalım” tepkisiyle dikkat çekti.

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Güldür Güldür Show'un kemik kadrosunda yer alan Şükrü Onur Atilla'nın 2014 yılında nikah masasına oturduğu eşi Sinem Ayyıldız'la boşanması uzun süredir gündemde.

Güldür Güldür Show'un kemik kadrosunda yer alan Şükrü Onur Atilla'nın 2014 yılında nikah masasına oturduğu eşi Sinem Ayyıldız'la boşanması uzun süredir gündemde.

10 yıllık hayat arkadaşıyla yollarının sessiz sedasız ayrıldığını sosyal medyada duyuran ünlü oyuncunun, boşanmadan kısa süre sonra Nez'le ilişkiye başladığı ortaya çıkmıştı.

10 yıllık hayat arkadaşıyla yollarının sessiz sedasız ayrıldığını sosyal medyada duyuran ünlü oyuncunun, boşanmadan kısa süre sonra Nez'le ilişkiye başladığı ortaya çıkmıştı.

Ortaya çıkan yeni aşk haberlerinin ardından "yuva yıkan kadın" eleştirileri alan Nez herkese fena patlamıştı:

Gündemin her geçen an daha da hareketlenmesinden sonra sessizliği bozan Sinem Ayyıldız'ın "Boşanmayı ben istemedim. Çocuklarımız ve geçmişimiz uğruna son ana kadar çabaladım" diyerek yaptığı "ihanet" açıklaması da ortalığı fena karıştırdı!

Gündemin her geçen an daha da hareketlenmesinden sonra sessizliği bozan Sinem Ayyıldız'ın "Boşanmayı ben istemedim. Çocuklarımız ve geçmişimiz uğruna son ana kadar çabaladım" diyerek yaptığı "ihanet" açıklaması da ortalığı fena karıştırdı!

Tüm detayları da bu içeriğimizde vermiştik:

Geçtiğimiz gün yönetmen Sultan San’ın düğününe giden Güldür Güldür ekibine de elbette malum soru soruldu.

Geçtiğimiz gün yönetmen Sultan San’ın düğününe giden Güldür Güldür ekibine de elbette malum soru soruldu.

Onur Buldu, Aziz Aslan, Uğur Bilgin ve Özgür Aydın, yakın arkadaşları Onur Atilla'nın boşandıktan sonraki Nez'le olan birlikteliği hakkında "özel hayatları bizi ilgilendirmez " açıklaması yapsa da söyledikleri dikkatlerden kaçmadı.

Onur Buldu, Aziz Aslan, Uğur Bilgin ve Özgür Aydın, yakın arkadaşları Onur Atilla'nın boşandıktan sonraki Nez'le olan birlikteliği hakkında "özel hayatları bizi ilgilendirmez " açıklaması yapsa da söyledikleri dikkatlerden kaçmadı.
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Gazete Magazin'e konuşan ünlü oyuncu Onur Buldu'nun "Boşanma konuşmayalım evlilik günü" dedikten sonra "Eşeğin aklına karpuz kabuğu sokma yani" ifadesini kullanması elbette gözden kaçmadı!

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