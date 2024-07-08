Koşun Kaos Yine Alevlendi: Seren Serengil Klibi İçin Rasta Yaptıran Gülben Ergen'e Fena Sataştı!
Koşun Kaos Yine Alevlendi: Seren Serengil Klibi İçin Rasta Yaptıran Gülben Ergen'e Fena Sataştı!
Yıllardır süre gelen Seren Serengil ve Gülben Ergen polemiğinde ortalık bir kez daha kızıştı. Seren Serengil, saçlarını rasta yaptıran Gülben Ergen'i 'özenti' bularak fena sözler söyledi!
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Seren Serengil ve Gülben Ergen arasındaki kaos Türk magazinine damga vurmuş olaylardan biri biliyorsunuz. Aralarındaki soğuk savaşın bir türlü bitmediği ikilinin cephesinde ortalık günden güne alevleniyor.
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Bir dönem yılların kankisi olan Seren Serengil ve Gülben Ergen'in kan davalık hale gelmesinin mazisi de epey kabarık aslında.
Aralarında gerilimin ve kaosun yıllardır devam etmesine alıştığımız iki ünlü isim geçtiğimiz günlerde yine bir laf sokmayla gündemimize gelmişti.
"Bu sefer ne oldu?" diyenleri de duyar gibiyim, hemen anlatıyorum. Belki görmüşsünüzdür, Gülben Ergen yeni şarkısı "Nanik" için tarzını epey değiştirip rastalı haliyle karşımıza çıktı.
Milli takımımızın, Hollanda'ya karşı mücadelesi öncesi destek mesajı paylaşan ünlü şarkıcının nanik yapması da kısa sürede gündem olmuştu.
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Husumetlisi Gülben Ergen'e sataşmadan duramayan Seren Serengil ise sosyal medya hesabından Afrika örgülü halini paylaşıp "Hayatın boyunca ne yaptıysam taklit ettin ona alışığız da o koca kafana olmamış" diyerek ateşi bir kez daha körükledi.
"Çok alaturka bir kadınsın. Sende o vizyon yok o kadar" diyen Serengil'in "Komik olmuşsun be teyzem" lafları da tartışma yarattı.
Paylaşımını tek seferde bitirmemeye kararlı olan Seren Serengil'in Gülben Ergen'i isim vermeden "koca kafalı" diyerek eleştirmesi gündeme bomba gibi düştü.
Ayrıca şunu söylemeden de geçemeyeceğim: Serengil, Ergen'in kendisini taklit ettiğini iddia etti ancak ünlü şarkıcı 2005 yılında rasta yaptırmıştı. Yani bu bir ilk değil...
Bakalım bu paylaşımlardan sonra Gülben Ergen'den de Seren Serengil'e bir yanıt gelecek mi?
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