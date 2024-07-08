Ateşe Düşmeyen Kaldı mı? Ebru Yaşar, Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' Şarkısının İlk Kendine Geldiğini İtiraf Etti
Ateşe Düşmeyen Kaldı mı? Ebru Yaşar, Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' Şarkısının İlk Kendine Geldiğini İtiraf Etti
Son dönemlerin paylaşılamayan Mert Demir şarkısı 'Ateşe Düştüm' ile ilgili yeni bir haber daha ortaya çıktı. Şarkıcı Ebru Yaşar, gündemden düşmeyen 'Ateşe Düştüm' şarkısının ilk kez kendisine geldiğini açıklayıp pişman olduğunu itiraf etti.
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Ebru Yaşar, güçlü sesiyle söylediği pop ve arabesk türünde şarkılarıyla geniş bir kitle tarafından sevilen isimler arasındaki yerini koruyor.
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Özellikle son dönemlerde yaptığı düetlerle müzik listelerinin vazgeçilmezi olan ünlü şarkıcı "İçime Ata Ata", "Kehribar" ve "Yoksun" şarkılarıyla beğeni topluyor.
Yaz aylarının gelmesiyle konser maratonu daha da oğunlaşan Ebru Yaşar geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu.
Snob Magazin'de yer alan habere göre; sahne öncesi basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmeyen ünlü şarkıcının itiraf gibi açıklamaları gündem oldu.
Şu sıralar Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisiyle manşetlerden düşmeyen Mert Demir'in bir türlü paylaşılamayan ve başta Yılmaz Morgül olmak üzere pek çok kişinin kafasına göre yorumladığı "Ateşe Düştüm" parçasının ilk olarak kendisine geldiğini açıkladı.
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Kaybettiği şarkıdan ötürü pişmanlığını da dile getiren Ebru Yaşar, “Şarkıyı Mert (Demir) ilk bana gönderdi. Ona çok yakıştı. Şimdi bana teşekkür ediyordur ‘iyi ki o söylemedi de ben söyledim’ diye. Onun kısmetiymiş." ifadelerini kullandı.
"Repertuvarıma şarkıyı henüz almadım ama alabilirim” de diyen ünlü şarkıcının sözleri kısa sürede sosyal medyanın öne çıkanları arasına oturdu tabii.
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