Ateşe Düşmeyen Kaldı mı? Ebru Yaşar, Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' Şarkısının İlk Kendine Geldiğini İtiraf Etti

Son dönemlerin paylaşılamayan Mert Demir şarkısı 'Ateşe Düştüm' ile ilgili yeni bir haber daha ortaya çıktı. Şarkıcı Ebru Yaşar, gündemden düşmeyen 'Ateşe Düştüm' şarkısının ilk kez kendisine geldiğini açıklayıp pişman olduğunu itiraf etti.