Katılımı Az Bulduğu İçin Sahneye Çıkmayan Rapçi Motive Açıklama Yapmadan Alanı Terk Ederken Tepki Gördü!

Geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta konser vermesi beklenen rapçi Motive'nin sahneye çıkmayıp dinleyicilerini saatlerce bekletmesi büyük tepki topladı. Konsere neden çıkmadığı hakkında herhangi bir açıklama yapmadan alanı terk eden Motive gündeme bomba gibi düştü!