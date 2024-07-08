Katılımı Az Bulduğu İçin Sahneye Çıkmayan Rapçi Motive Açıklama Yapmadan Alanı Terk Ederken Tepki Gördü!
Katılımı Az Bulduğu İçin Sahneye Çıkmayan Rapçi Motive Açıklama Yapmadan Alanı Terk Ederken Tepki Gördü!
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Yeni nesil rap müziğinin en popüler isimleri arasında yer alan Motive yani gerçek adıyla Tolga Can Serbes gündemin öne çıkan ismi oldu.
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Şarkılarıyla kısa sürede adını duyurmayı başaran ünlü rapçi geçtiğimiz akşam Erenköy-Karpaz 1. Yaz Festivali'nde sahne alacaktı.
Sena Şener'in de yer aldığı festivalin son gecesinde bekleyen bir olay yaşandı. Festivalin en çok beklenen isimlerinden olan Motive sahneye çıkmadı.
Yaklaşık 2 saat boyunca dinleyicilerini Kıbrıs sıcağında bekleten rapçinin sahnesinin önüne bariyer koyulmadığı ve bu yüzden gelenleri geriye gitmelerinin söylendiği ileri sürüldü.
Geriye gitselerde sahnenin boş olmaya devam etmesi üzerine sinirler yükseldi tabii. Bir diğer iddiaya göre ise Motive'nin katılımı az bulduğu gerekçesiyle festival alanını terk etmesi oldu.
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Başta gençler olmak üzere tüm dinleyiciler tarafından yuhalanan Motive'nin herhangi bir açıklama dahi yapmadan arabasına binip gitmesi eleştirilerin de hedefi oldu.
Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Dr. Hamit Bakırcı ise Motive ve grubunun ses ve ışık sistemi gibi pek çok bahane öne sürdüğünü belirterek şu açıklamayı yaptı:
“Kendisinden önce Otantik grubu sahne aldı ve hiçbir sıkıntı olmadı ama kendileri artık psikolojik durumları mı elvermiyordu bilmiyorum, ne yapsak çıkmak istemediler. Bunu bilmeye ihtiyacınız var. Beğendiğiniz grup buymuş demek. Bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Sizden onların adına çok özür diliyorum."
"Onları sağ salim getirdik. Güvenli şekilde de otellerine ulaştıracağız ama yasal boyutta gerekli ne varsa da yapacağız. Hakkınızı onlara yedirmeyeceğiz. Çok gerginim, kusura bakmayın. Biraz da sinirlendim. Buraya eğlenemeye geldiniz ama bunu başaramadık."
"Sizden çok özür diliyorum ama gereğinin yapılacağından da emin olun. Sonuna kadar gideceğiz. Sosyal medya ve basın aracılığıyla her şekilde bu durumu anlatacağız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.”
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Kıbrıs Belediye Başkanı yaptığı açıklamada “ Ses Sistemi, Güvenlik Problemi ve kalabalık azlığı nedeniyle sahneye çıkmayı reddetti ” sözlerine üzerine arabasıyla alandan ayrılmaya çalışan Motive bu şekilde görüntülendi.
Dinleyicilerini epey kızdıran Motive'nin aracına yumruklar da atıldı...
Tepkisi devam edenler ise soluğu Motive'nin son postunun alarak tepkilerini bir kez daha gösterdi!
@blogyagmuru3'e gelen şikayetler de bu şekilde 👇🏻 Bakalım Motive'den herhangi bir açıklama gelecek mi?
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Bu kim ya
gençler beş para etmez züppelere değer verdikçe konser alanlarında daha çok beklerler
Böyle yeni yetmelerin mabadını göklere kaldırıp bir de bunlara sanatçı mı diyorsunuz? Sanata ve gerçekten sanat icra edenlere küfürdür bu tipler!