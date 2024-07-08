Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Katılımı Az Bulduğu İçin Sahneye Çıkmayan Rapçi Motive Açıklama Yapmadan Alanı Terk Ederken Tepki Gördü!

Katılımı Az Bulduğu İçin Sahneye Çıkmayan Rapçi Motive Açıklama Yapmadan Alanı Terk Ederken Tepki Gördü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
08.07.2024 - 11:32

Geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta konser vermesi beklenen rapçi Motive'nin sahneye çıkmayıp dinleyicilerini saatlerce bekletmesi büyük tepki topladı. Konsere neden çıkmadığı hakkında herhangi bir açıklama yapmadan alanı terk eden Motive gündeme bomba gibi düştü!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yeni nesil rap müziğinin en popüler isimleri arasında yer alan Motive yani gerçek adıyla Tolga Can Serbes gündemin öne çıkan ismi oldu.

Yeni nesil rap müziğinin en popüler isimleri arasında yer alan Motive yani gerçek adıyla Tolga Can Serbes gündemin öne çıkan ismi oldu.

Şarkılarıyla kısa sürede adını duyurmayı başaran ünlü rapçi geçtiğimiz akşam Erenköy-Karpaz 1. Yaz Festivali'nde sahne alacaktı.

Şarkılarıyla kısa sürede adını duyurmayı başaran ünlü rapçi geçtiğimiz akşam Erenköy-Karpaz 1. Yaz Festivali'nde sahne alacaktı.

Sena Şener'in de yer aldığı festivalin son gecesinde bekleyen bir olay yaşandı. Festivalin en çok beklenen isimlerinden olan Motive sahneye çıkmadı.

Sena Şener'in de yer aldığı festivalin son gecesinde bekleyen bir olay yaşandı. Festivalin en çok beklenen isimlerinden olan Motive sahneye çıkmadı.

Yaklaşık 2 saat boyunca dinleyicilerini Kıbrıs sıcağında bekleten rapçinin sahnesinin önüne bariyer koyulmadığı ve bu yüzden gelenleri geriye gitmelerinin söylendiği ileri sürüldü.

Yaklaşık 2 saat boyunca dinleyicilerini Kıbrıs sıcağında bekleten rapçinin sahnesinin önüne bariyer koyulmadığı ve bu yüzden gelenleri geriye gitmelerinin söylendiği ileri sürüldü.

Geriye gitselerde sahnenin boş olmaya devam etmesi üzerine sinirler yükseldi tabii. Bir diğer iddiaya göre ise Motive'nin katılımı az bulduğu gerekçesiyle festival alanını terk etmesi oldu.

Geriye gitselerde sahnenin boş olmaya devam etmesi üzerine sinirler yükseldi tabii. Bir diğer iddiaya göre ise Motive'nin katılımı az bulduğu gerekçesiyle festival alanını terk etmesi oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Başta gençler olmak üzere tüm dinleyiciler tarafından yuhalanan Motive'nin herhangi bir açıklama dahi yapmadan arabasına binip gitmesi eleştirilerin de hedefi oldu.

Başta gençler olmak üzere tüm dinleyiciler tarafından yuhalanan Motive'nin herhangi bir açıklama dahi yapmadan arabasına binip gitmesi eleştirilerin de hedefi oldu.

Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Dr. Hamit Bakırcı ise Motive ve grubunun ses ve ışık sistemi gibi pek çok bahane öne sürdüğünü belirterek şu açıklamayı yaptı:

Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Dr. Hamit Bakırcı ise Motive ve grubunun ses ve ışık sistemi gibi pek çok bahane öne sürdüğünü belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Kendisinden önce Otantik grubu sahne aldı ve hiçbir sıkıntı olmadı ama kendileri artık psikolojik durumları mı elvermiyordu bilmiyorum, ne yapsak çıkmak istemediler. Bunu bilmeye ihtiyacınız var. Beğendiğiniz grup buymuş demek. Bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Sizden onların adına çok özür diliyorum."

"Onları sağ salim getirdik. Güvenli şekilde de otellerine ulaştıracağız ama yasal boyutta gerekli ne varsa da yapacağız. Hakkınızı onlara yedirmeyeceğiz. Çok gerginim, kusura bakmayın. Biraz da sinirlendim. Buraya eğlenemeye geldiniz ama bunu başaramadık."

"Sizden çok özür diliyorum ama gereğinin yapılacağından da emin olun. Sonuna kadar gideceğiz. Sosyal medya ve basın aracılığıyla her şekilde bu durumu anlatacağız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.”

"Sizden çok özür diliyorum ama gereğinin yapılacağından da emin olun. Sonuna kadar gideceğiz. Sosyal medya ve basın aracılığıyla her şekilde bu durumu anlatacağız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kıbrıs Belediye Başkanı yaptığı açıklamada “ Ses Sistemi, Güvenlik Problemi ve kalabalık azlığı nedeniyle sahneye çıkmayı reddetti ” sözlerine üzerine arabasıyla alandan ayrılmaya çalışan Motive bu şekilde görüntülendi.

Dinleyicilerini epey kızdıran Motive'nin aracına yumruklar da atıldı...

Tepkisi devam edenler ise soluğu Motive'nin son postunun alarak tepkilerini bir kez daha gösterdi!

Tepkisi devam edenler ise soluğu Motive'nin son postunun alarak tepkilerini bir kez daha gösterdi!

@blogyagmuru3'e gelen şikayetler de bu şekilde 👇🏻 Bakalım Motive'den herhangi bir açıklama gelecek mi?

@blogyagmuru3'e gelen şikayetler de bu şekilde 👇🏻 Bakalım Motive'den herhangi bir açıklama gelecek mi?

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
11
8
3
2
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
tristann

Bu kim ya

site sakini

gençler beş para etmez züppelere değer verdikçe konser alanlarında daha çok beklerler

AC

Böyle yeni yetmelerin mabadını göklere kaldırıp bir de bunlara sanatçı mı diyorsunuz? Sanata ve gerçekten sanat icra edenlere küfürdür bu tipler!