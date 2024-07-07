Mehmet Dinçerler'e Ait Kahve Firmasının İflasının İstendiği İddiası Eski Eşi Hadise'nin Ahı Olarak Yorumlandı
Mehmet Dinçerler'e Ait Kahve Firmasının İflasının İstendiği İddiası Eski Eşi Hadise'nin Ahı Olarak Yorumlandı
HalkTV'den Çiğdem Tosun'un haberine göre; Hadise'yle sessiz sedasız nikah masasına oturup aylar sonra boşanan Mehmet Dinçerler'e ait kahve firmasının iflasının istendiği iddia edildi. Ünlü şarkıcının boşanmanın ardından sahnede ağlamasına neden olmasını hatırlatanlar Dinçerler'e yorum yapmadan geçemedi.
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Sürpriz aşklarıyla hepimize şaşkına uğratan Hadise ile Mehmet Dinçerler çifti 2022 yılında Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız nikah masasına oturmuş, ancak tek kare fotoğraf görememiştik.
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"Bu evlilik uzun sürer mi?" sorusunun gündem olduğu dönemde sevenlerini şoke eden bir olay yaşanmış ve ikilinin dört aylık evliliklerini bitirme kararı aldığını öğrenmiştik.
Konuya dair ilk açıklamayı yapan Hadise oldu. Boşanma süreci boyunca konserde çok kez duygusal anlar yaşayan ünlü şarkıcının boşanma nedeninin de Dinçerler'in eşine yaptığı iş ve özel yaşamında kurmaya çalıştığı psikolojik baskı olduğu öne sürülmüştü.
İkili yollarını ayırsa da birbirlerine yaptıkları göndermelerle uzun süre gündemde kalmaya devam ettiler desek yeridir.
Magazinin gözdesi Hadise ne yapsa öne plandayken Mehmet Dinçerler cephesinde sessizlik hakimdi. Taki bugüne kadar...
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HalkTV'den Çiğdem Tosun'un haberine göre; Mehmet Dinçerler'e ait olan ünlü kahve zinciri Gloria Jean's'in iflası talep edildi
Toplamda 1200 şubesi bulunan firmanın da bağlı olduğu 6.5 milyon TL sermayeli Grup DNC Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin iflasına karar verilmesini talep etmesi gündeme damgasını vurdu.
Söz konusu iddiaların alıp başını gitmesinden sonra Mehmet Dinçerler'den yalanlama haberi de gecikmedi!
Dinçerler aynı zamanda "İnternette dolaşan markamızla ilgili haberin aslı olmadığı gibi hakkımda ve ortağı olduğum hiçbir şirkette böylesine bir başvuru veya dava yoktur" açıklamasında bulundu.
Haberlerin gerçek olmadığı ortaya çıksa da Hadise'nin sevenleri bunun ünlü şarkıcının ahı olduğu belirterek birçok yorum yaptı.
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