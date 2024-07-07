Taze Anne Ezgi Mola, Biricik Oğlu Can'a Kibariye'nin Şarkısını Söylerken Yine Doğallıyla Kırdı Geçirdi!
Taze Anne Ezgi Mola, Biricik Oğlu Can'a Kibariye'nin Şarkısını Söylerken Yine Doğallıyla Kırdı Geçirdi!
Biricik oğlu Can'ı kucağına aldığı günden bu yana tüm paylaşımlarıyla gönülleri fetheden Ezgi Mola annelerin iç olan türden paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Bu sefer de oğluşuna Kibariye şarkısı söyleyen ünlü oyuncu yine tüm doğallıyla talipçilerini güldürmeyi başardı.
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Rol aldığı her yapımı birkaç öne çıkarmayı çok iyi başarabilen Ezgi Mola, Türkiye'nin en yetenekli kadın oyuncularından biri şüphesiz.
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Kariyerindeki yükselişi ve başarıları kadar özel hayatıyla da tüm gözleri üzerine toplayan ünlü oyuncu, sevdiceği Mustafa Aksakallı'yla geçtiğimiz yıl 8 Mayıs'ta nikah masasına oturmuştu.
Doğallığı ve samimiyetiyle büyük bir kitleyi kendine hayran bırakan Ezgi Mola'nın düğünlerininden kısa bir süre verdiği hamilelik haberi tüm sevenlerini inanılmaz bir sevince boğmuştu
23 Kasım 2023 tarihinde oğluşu Can'ı kucağına alarak ilk kez anne olmanın nasıl bir duygu olduğunu tadan Mola'nın o günden sonra evladıyla yaptığı paylaşımlar anbean takip edilir oldu.
Daha önce olduğu gibi yine oğluşuna arabesk şarkı söyleyen Ezgi Mola bu sefer de Kibariye'nin "Annem" şarkısını en komik haliyle seslendirdi.
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İlk önce "Garip Anam" notunu düştüğü paylaşımda Can'ın bitmek tükenmek bilmeyen enerjisini izledik...
Ardından da Ezgi Mola'nın Kibariye şarkısıyla evladına serenat yaptığı komik halleriyle epey eğlendik.
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