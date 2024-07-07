Taze Anne Ezgi Mola, Biricik Oğlu Can'a Kibariye'nin Şarkısını Söylerken Yine Doğallıyla Kırdı Geçirdi!

Biricik oğlu Can'ı kucağına aldığı günden bu yana tüm paylaşımlarıyla gönülleri fetheden Ezgi Mola annelerin iç olan türden paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Bu sefer de oğluşuna Kibariye şarkısı söyleyen ünlü oyuncu yine tüm doğallıyla talipçilerini güldürmeyi başardı.